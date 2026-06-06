Milli Eğitim Bakanlığı'nın en yoğun kullanılan dijital ağı olan e-Okul, haziran ayının gelmesiyle birlikte yine ziyaretçi akınına uğruyor. Öğrenciler devamsızlık durumlarını kontrol ederken, veliler de sisteme girilen son performans notlarını inceliyor. Dönem sonlarında yaşanan bu yoğunluk, her yıl olduğu gibi "Sistem çöktü mü veya kapandı mı?" endişesini beraberinde getirdi. Ancak dijital karne dönemine geçildiğinden beri sistemin işleyişinde önemli değişiklikler söz konusu. Vatandaşlar e-Okul not girişi ekranı ne zaman kapanıyor sorusuna yanıt ararken, bakanlığın takvimi de netleşmeye başladı. İşte ayrıntılar...

2026 E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, SİSTEM ERİŞİME KAPATILDI MI?

Öncelikle velilerin ve öğrencilerin içini rahatlatacak bilgiyi verelim: e-Okul sistemi, karne döneminde tamamen kapatılan bir platform değildir. Eski yıllarda uygulanan ve sistemin erişimini tamamen kesen yapı artık geride kaldı. Öğrenciler de veliler de karne gününe, hatta yaz tatili boyunca dahi sisteme girip notlarını ve geçmiş devamsızlık bilgilerini rahatça görüntüleyebilir. Yani e-Okul veli kullanımı için hiçbir zaman kapanmıyor.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK VE NOTLAR NE ZAMAN SABİTLENİR?

Öğretmenlerin sisteme yazılı sonuçlarını, sözlü puanlarını ve devamsızlık fişlerini işlediği ekran, okul yönetimleri karne basım sürecini başlatana kadar açık kalıyor. Bu süreç de genellikle haziran ayının son haftasında tamamlanıyor. Okul idaresi karneleri basmak için sistemi kilitlediği an, öğretmenlerin not giriş ekranı kapanıyor ve içerideki tüm veriler sabitleniyor. Bu tarihten sonra karne notlarında herhangi bir değişiklik yapılamıyor.