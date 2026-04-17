Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17.04.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarının açıklanmasının ardından gözler atama kararlarını çevrildi. Dışişleri'nde yapılan büyükelçi atamaları dikkat çekti. Büyükelçi atamaları, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleşti.

Gerçekleştirilen büyükelçi atamaları şu şekilde:

- Bolivya Çokuluslu Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne görevine devam eden Ertan Yalçın atandı.

- Ekvator Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne görevine devam eden Makbule Başak Yalçın merkeze alındı.

- Gine Bissau Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı.

- Macaristan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul atandı.

- Nijer Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan atandı.

- Malezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık atandı.

- İsveç Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç atandı.

- Madagaskar Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan atandı.

- Angola Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik merkeze alınırken, Angola Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Özgür Uludüz atandı.

Kaynak: Haber Merkezi