Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17.04.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarının açıklanmasının ardından gözler atama kararlarını çevrildi. Dışişleri'nde yapılan büyükelçi atamaları dikkat çekti. Büyükelçi atamaları, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleşti.
Gerçekleştirilen büyükelçi atamaları şu şekilde:
- Bolivya Çokuluslu Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne görevine devam eden Ertan Yalçın atandı.
- Ekvator Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne görevine devam eden Makbule Başak Yalçın merkeze alındı.
- Gine Bissau Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı.
- Macaristan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul atandı.
- Nijer Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan atandı.
- Malezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık atandı.
- İsveç Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç atandı.
- Madagaskar Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan atandı.
- Angola Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik merkeze alınırken, Angola Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Özgür Uludüz atandı.