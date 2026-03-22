Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal düzenlemelerini, kanunlarını, kararnamelerini ve resmi duyurularını ilan ederek yürürlüğe girmesini sağlayan Resmi Gazete’nin 22 Mart 2026 tarihli sayısının yayımlanmaması üzerine kamuoyunda incelemeler yapıldı. Dijital ortamda her gün saat 00.00 itibarıyla güncellenen platformu takip eden vatandaş, söz konusu tarihte yeni bir içerikle karşılaşmadı. Devletin yasal trafiğini yansıtan bu platformun yayın akışındaki duraksamanın gerekçesi ise belli oldu.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü

Resmi Gazete’nin yayımlanma esaslarını belirleyen 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yayına hangi durumlarda ara verilebileceğini açıkça düzenlendiği ifade edildi. Kararda, İlgili kararnamenin hükümleri uyarınca; ulusal bayramlar ile genel tatil günlerinde, hizmetin devamlılığı açısından acil bir ihtiyaç veya zorunluluk doğmadığı sürece Resmi Gazete yayımlanmadığı belirtildi. Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü olan 22 Mart 2026 tarihinin pazar gününe ve haftalık resmi tatil takvimine denk gelmesi, yayının gerçekleşmemesinin temel hukuki nedenini oluşturuyor.

İşte o karar:

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır. RESMÎ GAZETE HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

Sayısı: 10 Yayımlandığı Resmî

Gazetenin Tarihi – Sayısı : 15/7/2018 - 30479 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Resmî Gazete’nin yayımlanması MADDE 2 - (1) Resmî Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanır. Ayrıca lüzum görüldüğü takdirde, ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilir. Resmî Gazete’nin yayımlanacağı günler MADDE 3 - (1) Resmî Gazete, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında, her gün yayımlanır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete yayımlanabilir.