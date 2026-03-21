Midilli Adası'nda baş gösteren şap hastalığı krizi, hayvancılıkla geçinen bölge halkı ile hükümeti karşı karşıya getirirken, bayram tatili için adada bulunan Türk turistleri de zor durumda bıraktı. Avrupa Birliği standartları gereği adayı karantina altına alan Yunan hükümeti; canlı hayvan, et ve süt ürünlerinin çıkışını tamamen durdurunca, geçim kaynakları tehlikeye giren binlerce üretici limanı abluka altına aldı.

Feribotla geri döndüler

Yaklaşık 7 bin kişilik protestocu grubun adanın ana ulaşım noktası olan Midilli Limanı'na yüklenmesi üzerine, polis fiziksel hasarı önlemek için kapıları kilitledi. Bu durum, adadan ayrılmaya hazırlanan Türk tatilcilerin saatlerce mahsur kalmasına yol açtı. Arbede ve gerginliğin gölgesinde limanda beklemek zorunda kalan 550 Türk vatandaşı, yetkililerin devreye girmesiyle akşam saatlerinde feribotla Ayvalık’a dönebildi.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda işlemleri tamamlanan yolcular, üreticilerin hak arayışına saygı duysalar da soğuk hava ve belirsizlik nedeniyle büyük yorgunluk yaşadıklarını belirtti.

“Biz çok alışık değiliz böyle eylemlere”

Yaşadıklarını aktaran Fatma Aksel, “Tatilimizi bitirmiştik ama biraz zor geldik. Çünkü eylem vardı, biz çok alışık değiliz böyle eylemlere. Çiftçiler kendilerini korumak için eylem yapıyorlardı ama şansımıza bize denk geldi. Yola çıkamadık. Ara sıra gerginlikler yaşandı. Bizlerin sabrı tükendi” dedi.

“Soğukta saatlerce mahsur kaldı”

Bir diğer yolcu Baran Gül ise mağduriyete dikkat çekerek, “Olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldık. Çiftçilerin kendilerince haklılık payları vardı ancak bu durum bizleri olumsuz şekilde etkiledi. Ben açıkçası bir genç olarak kendi vatandaşımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın o soğukta saatlerce mahsur kalmasına çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Gümrükten geçiş yapan tatilciler, işlemlerinin ardından adadan ayrılıp evlerine doğru yola çıktı.