Türkiye’nin en verimli tarım merkezlerinden biri olan Hatay’da, yazlık ürünlerin hasat dönemi hız kesmeden sürüyor. Amik Ovası'nın bereketli topraklarında, aşırı yağışlara maruz kalan ve yeterli olgunluğa ulaşan buğday tarlalarında biçerdöverler yoğun mesaiye başladı.

DÖNÜMDE 400 KİLOGRAM VERİM

Kırıkhan ilçesine bağlı Camızkışlası Mahallesi'nde 3 bin 500 dönümlük arazide hasat gerçekleştiren çiftçi Hasan Şimşek, elde edilen rekoltenin önceki döneme göre gerilediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığa rağmen dönüm başına 500 kilogram ürün elde edilirken, bu yıl aşırı yağışların etkisiyle verimin dönüm başına 400 kilogram seviyelerine kadar düştüğü kaydedildi.

AŞIRI YAĞIŞLAR HASADI ETKİLEDİ

Üreticilerden Hasan Şimşek, arazisinde 11 biçerdöverle çalıştıklarını ve artan girdi fiyatlarının kendilerini zorladığını belirterek, "Arkamızda biçerdöverle buğday biçiliyor ve buğday hasadındayız. Burada 150 dönümlük arazide bir biçerdöver çalışıyor. Buğday fiyatları biraz bozuk oldu. Bu yıl devletimiz buğday fiyatını 16,5 TL olarak belirledi. Mazot ve gübre fiyatları arttığı için bizi zorluyor. Benim adıma 11 biçerdöver bu tarlalarda çalışıyor. Normalde biçerdöverler dönüm başına çalışırken şimdi mazot fiyatına çalışıyorlar. Bu yıl buğday dönüm başına 300 kilogram verim veriyor. Kasım ayında buğdaylar ekilir ve ocak ayında bir gübre atarlar. Diğer aylarda sulanmak gerekirse sulanıp hasat edilir. Geçen yıl kuraklık olmasına rağmen buğdayda verim daha iyiydi. Bu sene aşırı yağışlar olduğu için buğdayda verimi düşürdü. Geçen yıl kuraklık olmasına rağmen dönüm başına 500 kilogram verim aldık ama bu sene aşırı yağışlardan dolayı dönüm başı 400 kilogramdan fazla vermiyor. Kalite olarak bu yıl çok güzel geliyor. Geçen yıl buğday fiyatı 12,5 TL iken bu yıl devletimiz 16,5 TL olarak belirledi. Tüccarla bizden 13 ila 14,5 arasında alıyor" dedi.

Hasat yapan bir diğer çiftçi Sercan Köseler ise yaklaşık 10 gün daha sürecek mesai boyunca açıklanan fiyatlar için iyileştirme beklediklerini ifade ederek, "Bu yıl da buğday hasadımız başladı. Bu sene aşırı yağmurlardan dolayı hasadımız her seneye göre verim biraz düşük oldu. Buğday fiyatında beklentimiz 19 ila 21 TL arası bekliyorduk ama devletimiz 16,5 TL’den fiyat belirledi. Girdiler yüksek olduğu için fiyat konusunda biraz üzüldük. Bu fiyat konusunda bir iyileştirme bekliyoruz. Buğday hasatlarımız bir hafta 10 gün daha devam edecek" ifadelerini kullandı.