Göztepe, son yıllarda takımın önemli isimlerinden biri haline gelen kaleci Mateusz Lis ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Polonyalı file bekçisinin ülkesinin köklü kulüplerinden Lech Poznań’a kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Transfer için anlaşma tamam!

Kulüp tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamada, Mateusz Lis’in Lech Poznań’a bonservisiyle transfer olduğu ifade edilirken, transferin tüm detaylarında tarafların uzlaşmaya vardığı duyuruldu.

Göztepe’den teşekkür!

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Mateusz Lis’in Göztepe’ye verdiği emeklere vurgu yapılarak teşekkür mesajı iletildi. Kulübün açklamasında, oyuncunun sahadaki katkıları ve profesyonel yaklaşımının kulüp adına değerli olduğu ifade edilirken, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalan bölümünde başarı dileklerinde bulunuldu.

Göztepe tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kamuoyunun Bilgisine

Oyuncumuz Mateusz Lis'in, Polonya kulübü Lech Poznań'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Mateusz Lis'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.