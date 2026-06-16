Konak Belediyesi tarafından, gençlerin toplumsal sorunlara karşı farkındalığını yükseltmek ve çözüm üretmeye katılımlarını sağlamak amacıyla “Şiddetsiz Bir Gelecek WorldCafe” etkinliği gerçekleştirildi. Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte gençler, şiddetin önlenmesine yönelik fikirlerde bulundu. Kadın liderliği ve toplumsal dayanışma konularının üzerinde durulduğu söyleşide önemli mesajlar aktarıldı.

Çözüm önerileri geliştirildi!

Hikâye anlatıcılığı, akran öncülüğünde gerçekleştirilen tartışmalar ve uygulamalı içerik üretimi çalışmaları kapsamında gençler bir araya gelirken; katılımcılar tarafından, şiddetin bireyler ve topluma etkileri üzerinde duruldu. Daha güvenli ve kapsayıcı bir gelecek için çözüm önerileri oluşturuldu.

Kadın liderliği ve ekonomik bağımsızlık!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Aslı Tamtürk’ün liderliğinde gerçekleştirilen söyleşide, sivil toplum alanında faaliyetlerini devam ettiren farklı kurumların temsilcileri gençlerle buluştu.