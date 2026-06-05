Hüseyin Demir/Son Mühür Dünya genelinde ilgiyle ve heyecanla izlenen Dünya Motosurf Şampiyonası, bu yıl ikinci kez Türkiye’de gerçekleşiyor. İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, İzmir’in gözde turizm bölgelerinden Çeşme Şifne’de, 12-13-14 Haziran 2026 tarihlerinde düzenleniyor. Ulusal ve uluslararası spor arenasında motosurf sporu hızla gelişirken genç sporcular bu spor branşına ilgi duyuyor. Hız, adrenalin, heyecan, denge gibi temel becerileri geliştiren motosurf sporunu tutkuyla gerçekleştiren profesyonel sporcu Tuğçe Leventoğlu ile Ebru Akdağ, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Ülkemizin iklim, coğrafya ve sosyo kültürel yapı olarak bu spor branşına uygun olduğunu belirten Leventoğlu ile Akdağ, ekstrem sporun gelişimine ve geleceğine dair önemli mesajlar iletti.

“Motosurf sürekli gelişiyor”

Motosurf sporunun her geçen gün ülkemizde geliştiğini, bu spora olan ilgi ve talebin sürekli arttığını belirten sporcu Tuğçe Leventoğlu, “Yeni gelişen ekstrem bir spor dalı olduğunu söyleyebilirim. Kadın sporcu sayıları her geçen Türkiye'de hızla artıyor. Bu yüzden çok mutluyum. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde böyle sporların gelişiyor olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor. Aynı zamanda Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de ve İzmir’de gerçekleşmesi ayrıca gurur verici bir durum… Çeşme'de antrenman yapabilmemiz için özel bir alanımız var. Burada hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Yarışlar heyecanlı ve keyifli oluyor. Hepimiz bu işi çok ciddiye alarak yoğun konsantrasyon ile çalışıyoruz. Bütün kurallara uygun, dünya seviyesindeki yarışlarda başarı gösterebilecek şekilde yoğun antrenman temposunda çalışıyoruz. Yarışta tabii ki de hepimiz çok heyecanlanıyoruz. Çünkü bu spora yeni başladık, elimizden gelen en iyi performansı suyun üstüne yansıtıyoruz” şeklinde konuştu.

​“Suyun üstünde adrenalin”

Adrenalin, hız ve heyecan dolu bir spor branşında yer aldığını ifade eden Tuğçe Leventoğlu, “Motosurf ekstrem bir spor gibi görünüyor. Adrenalin ve heyecanı yüksek bir spor olduğu için hep aksiyon içerisindeyiz. Hız kesinlikle kadınların gözünü korkutmasın; çünkü suyun üzerinde uçuyormuşsunuz gibi bir his oluyor. Aynı zamanda kondisyonunuzu ve vücudunuzdaki bütün kaslarınızı gelişiyor. Hem denge gerekiyor hem vücut pozisyonu ayarlamanız gerekiyor. Kendi vücudunuzu ve sınırlarınızı tanıyorsunuz. ‘Ben bunu yapamam’ dediğiniz şeyleri yapmaya başladığınızı gördüğünüzde kendinizle gurur duyuyorsunuz” diye konuştu.

“Geleceğe dair umutluyuz”

14 Türk sporcunun yarışmada mücadele edeceğini, gençlerin bu spora ilgi duyduğunu söyleyen organizasyon yöneticisi ve sporcu Ebru Akdağ, “Motosurf Dünya Şampiyonasını ikinci kez ülkemizde düzenliyoruz. Yine İzmir’de olduğu için çok heyecanlıyız… Geçen sene yarışmaya 80 sporcu gelmişti 16 farklı ülkeden. Bu sene Türk sporcularla beraber 100 kişi yer alıyor. 14 tane Türk yarışçı mücadele edecek. Özellikle 16 ile 19 yaş arasındaki kayıtta sporcularımız dikkat çekiyor. Geleceğe dair umutluyuz… Türkiye'nin de bu sporun içerisinde bu kadar fazla oluyor olması, dünyaya da bu gücü gösterebiliyor olması bizleri gururlandırıyor. Motosurf geleceği için elimizden geleni yapıyoruz. 3 sene boyunca başladığımız bu serüvende gelişerek ilerlemeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

​ “Çalıştıkça profesyonel olabilirsiniz”

Ebru Akdağ, “Bu sene bu kadar fazla Türk sporcunun Dünya Şampiyonası'na katılması, 7 sporcuyla başlayan, 55 lisanslı sporcuya gelen şu andaki bu sayının artıyor olmasının sebebi gerçekten bize sağlanmış olan antrenman alanı. Çeşme'de bulunan antrenman alanımızla herkes, her isteyen gelip burada antrenmanını yapıp kendini geliştirip ve podyuma oynayabilecek duruma gelebiliyor. Antrenman yaptıkça da daha üst seviyeye çıkıyoruz ve herkes farklı bir branşta çok güzel profesyonelleşebiliyor” dedi.

​“Dünyaya en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz”

​Akdağ, “Hep birlikte motosurf sporunu büyüterek bu spor branşını ülkemize ve dünyaya en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz. Bunun için de bize sağlanan tüm destekler için herkese çok teşekkür ederim. Çeşme kaymakamımız, Liman Başkanımız, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanımız, Gençlik Spor Bakanlığı bize antrenman yeri sağladı. Antrenman alanı olduğu sürece biliyorsunuz ki insanlar gelişebiliyorlar, kendilerini de gösterebiliyorlar. Bunu bu şekilde sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.