Son Mühür - Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler’in Elche maçında yaklaşık 68 metreden attığı gol, dünya futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Genç yıldızın bu etkileyici vuruşu yalnızca karşılaşmaya değil, sosyal medyaya da damga vurarak en çok konuşulan anlardan biri haline geldi.

Oscar'lı paylaşım

Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleştirilen 98. Oscar Ödülleri töreni sırasında Real Madrid’den dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. İspanyol kulübü, Oscar gecesinin atmosferini futbol sahasına uyarlayan bir mesaj yayımlayarak gündeme geldi.

''Kendi sahasından gol atan adam..."

Real Madrid, Türkiye saatiyle 01.31’de yaptığı paylaşımda Arda Güler’in golünü öne çıkararak, “Ve en iyi gol Oscar’ı… Bir Real Madrid yapımı. Kendi sahasından gol atan adam” ifadelerine yer verdi. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.