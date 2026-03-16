Son Mühür- Dünya basketbolunun kalbinin attığı yer olan NBA'de normal sezon heyecanı altı maçla devam etti.

Son dönemde formasını giydiği 76ers'in önemli parçalarından biri haline gelen Adem Bona'nın da yer aldığı karşılaşmada konuk Trail Blazers rakibine boyun eğmek zorunda kaldı.

13 dakika sahada kalan Adem Bona, karşılaşmayı 2 sayı, 6 ribaund ve 1 blokluk performansla tamamladı.



All starları Tyrese Maxey ve Joel Embiid'den yoksun mücadele eden 76ers'de Quentin Grimes 31 sayı, 3 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 1 blokla maça damga vuran isim oldu.

Justin Edwards 21, V.J.Edgecombe 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezonun hayal kırıklığı yaratan Trail Blazersda Dani Avdıja 25, Jerami Grant 20 sayıyla oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları...

Kings- Jazz: 116-111

Knicks- Warriors: 110-107

76ers- Trail Blazers: 109-103

Cavaliers- Mawericks: 120-130

Bucks- Pacers: 134-123

Raptors- Pistons: 119-108