Rafet El Roman'ın yanında görüntülenen müzik öğretmeni ve şarkıcı Aleyna İlhan'ın nişanlısı olup olmadığı merak konusu oldu. Ancak sanatçı bu soruya net yanıt vererek İlhan'ın yakın arkadaşı olduğunu, nişanlısının ise Azerbaycanlı olduğunu açıkladı.

Rafet El Roman'ın nişanlısı kim

Rafet El Roman, nişanlısının Azerbaycanlı olduğunu söyledi ancak ismini kamuoyuyla paylaşmadı. Tanışmalarına Aleyna İlhan'ın vesile olduğunu belirten sanatçı, ilişkisini gözlerden uzak yürütmeyi tercih ettiğini ifade etti. Parmağındaki yüzüğü göstererek nişan haberini doğrulayan El Roman, evliliğe hiçbir zaman karşı olmadığını da sözlerine ekledi.

Düğün tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sanatçının kararlı tutumu, nikahın çok uzak olmadığına işaret ediyor.

Rafet El Roman kaç kez evlendi

Rafet El Roman daha önce iki kez nikah masasına oturdu. İlk evliliğini Tuğba Altıntop ile yapan sanatçının bu birliktelikten Su ve Şevval adında iki kızı dünyaya geldi. İkinci evliliğini ise Ceren Kaplakarslan ile gerçekleştirdi.

Her iki evliliğin de boşanmayla sonuçlanmasının ardından uzun süre yalnız kalan El Roman, şimdi üçüncü kez yuva kurmaya hazırlanıyor. Azerbaycanlı nişanlısıyla birlikte yeni bir sayfa açmak isteyen sanatçı, bu süreci oldukça temkinli ilerlediğini gösterdi.

Rafet El Roman'ın kaç çocuğu var

Ünlü şarkıcının toplam üç çocuğu bulunuyor. İlk eşi Tuğba Altıntop'tan Su ve Şevval isimli iki kızı, Yeşim Eryıldırım'dan ise Edvan adında bir oğlu var. Çocuklarıyla olan yakın ilişkisini her fırsatta dile getiren El Roman, aile hayatına büyük önem veriyor.

Rafet El Roman kimdir

Asıl adı Rafet Altuner olan sanatçı, 1970 yılında Almanya'nın Dortmund şehrinde doğdu. Türk pop ve arabesk müziğinin en tanınmış seslerinden biri olan Rafet El Roman, "Senden Sonra", "Direniyorum", "Kalbine Sürgün" ve "Bir Kadın Çizeceksin" gibi hitlerle milyonların gönlünde taht kurdu. Onlarca yıla yayılan kariyerinde sayısız albüm ve konserle müzik sahnesinin vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Sanatçının nişan haberi ve üçüncü evlilik kararı, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Hayranları düğün tarihini ve yeni eşinin kim olacağını merakla bekliyor.