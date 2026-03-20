İstanbul'da doğup büyüyen Ece Ata, müzikle çok küçük yaşlarda tanıştı. Müzisyen bir ailenin içinde yetişen sanatçı, bu ortamın avantajını profesyonel kariyerine yansıtmayı başardı.

Ece Ata kimin kızı, babası kim

Ece Ata'nın babası, uzun yıllar Bodrum başta olmak üzere çeşitli mekanlarda sahne alan müzisyen Salih Ata. Albüm çalışmaları da bulunan Salih Ata, profesyonel sahne hayatıyla tanınan bir isimdi. TRT Müzik kanalında ünlü sanatçı Zerrin Özer ile birlikte program yapan Salih Ata, 2020 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Babasının vefatı Ece Ata'yı derinden sarsmış ve sanatçı sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı paylaşmıştı.

Ece Ata'nın annesi kim

Ece Ata'nın annesi Mücella Ata (bazı kaynaklarda Mualla Ata), TRT kökenli bir halk müziği ses sanatçısı. Ailenin müzik geleneği anneyle de güçlü bir şekilde devam ediyor. Abisi Hazal Ata ise opera eğitimi alan bir müzisyen. Kısacası Ata ailesi, köklü bir müzik geleneğine sahip.

Ece Ata aslen nereli

Ece Ata, aslen Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden. Ailenin İnebolu kökenli bir müzisyen ailesi olduğu, yerel basında yayımlanan "İnebolu Kökenli Müzisyen Bir Aile: Ata Ailesi" başlıklı dosya haberle de kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Ece Ata'nın eğitimi ve kariyeri

Ece Ata, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü'nden mezun oldu. Ardından İtalya'da G. Puccini Konservatuvarı'nda şan ve caz alanlarında eğitimini sürdürdü. İlk başrol operalarını İtalya sahnelerinde gerçekleştiren sanatçı, uluslararası arenada önemli başarılara imza attı.

2008'de Singapur'daki ICVMA Uluslararası Ses Yarışması'nda dünya ikincisi, 2020'de İspanya'daki Fiestalonia Uluslararası Opera Yarışması'nda birincilik elde etti. 2025'te ise Kırgızistan'daki Meikin Asia Uluslararası Şarkı Yarışması'nda 28 ülkeden gelen profesyonel şarkıcılar arasında üçüncülük kazandı.

Ece Ata evli mi

Ece Ata'nın özel hayatına dair kamuoyuyla paylaşılmış net bir bilgi bulunmuyor. Sanatçı, özel yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. Evli olup olmadığı ya da ilişki durumu hakkında doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Ata'nın sosyal medya hesaplarında da daha çok mesleki çalışmalarına yer verdiği görülüyor. TRT Müzik'te pazar akşamları yayınlanan Serkan Çağrı Sahnesi programında düzenli olarak yer alan sanatçı, kariyerine hız kesmeden devam ediyor.