İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir dijital uygulamayı kullanıma aldı. “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” adı verilen sistem sayesinde sürücüler, yolculuk öncesinde güzergah üzerindeki radar ve kontrol noktalarını görüntüleyebiliyor.

Sistem, özellikle şehirler arası seyahatlerde sürücülerin daha dikkatli hareket etmesini hedefliyor. Uygulamanın yaklaşık 30 dakikada bir güncellendiği bilgisi paylaşıldı.

Sistem nasıl çalışıyor

Uygulama oldukça basit bir mantıkla ilerliyor. Sürücüler, sistemde yer alan “Nereden” ve “Nereye” bölümlerine başlangıç ve varış noktalarını giriyor. Ardından “Rota oluştur” seçeneğine tıklayarak güzergah üzerindeki radar noktaları, hız koridorları ve kontrol noktalarına dair bilgilere ulaşabiliyor.

Bu sayede yolculuk öncesinde bir tür hazırlık yapılabiliyor. Kaç denetim noktası var, hangi bölgelerde yoğunluk bulunuyor gibi detaylar önceden öğrenilebiliyor.

Amaç hız değil güvenlik

Bakanlığın bu uygulamayla temel hedefi, sürücülerin hız kurallarına daha fazla uymasını sağlamak. Aynı zamanda denetim süreçlerinin daha şeffaf hale gelmesi de amaçlanıyor.

Yetkililer, sistemin sürücüler üzerinde caydırıcı bir etkisi olmasını bekliyor. Yani sürücü radarın nerede olduğunu bildiği için değil, genel olarak kurallara uyması gerektiğini fark ederek hareket etmeli.

Örnek rota üzerinden dikkat çeken detay

Uygulamada örnek olarak Ankara Altındağ ile İzmir Konak arasında oluşturulan bir rota üzerinden bilgi veriliyor. Bu rota üzerinde kaç radar noktası bulunduğu, kaç kontrol noktası olduğu ve hız koridoru sayısı açık şekilde görülebiliyor.

Bu durum, özellikle uzun yola çıkan sürücüler için pratik bir kolaylık sunuyor. Ancak bazı sürücüler için bu sistemin alışılması zaman alabilir gibi duruyor.

Yeni sistem neyi değiştirecek

Yeni uygulama ile birlikte trafikte denetim anlayışında da bir değişim yaşanması bekleniyor. Daha önce sürpriz olarak görülen radar noktaları artık daha öngörülebilir hale geliyor.

Buna rağmen uzmanlar, asıl önemli olanın hız kurallarına her koşulda uymak olduğunu vurguluyor. Sistem bir rehber gibi kullanılabilir ama dikkatli olmak yine sürücünün sorumluluğunda.