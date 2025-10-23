Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini resmen kabul ederken, bu karar gerilimi de beraberinde getirdi. 19. yaptırım paketinin ayrıntıları da belli oldu. Bahsi geçen yaptırım paketiyle birlikte, Rusya'nın enerji sektöründen elde ettiği gelirlerin kısıtlanırken finansal baskısının da artması planlanıyor. Yaptırım paketiyle ilgili en dikkat çeken husus ise tuvalet ihracatı konusu oldu. Rusya'ya klozet, bide ve diğer sıhhi tesisat malzemelerinin ihracatının yasaklandığı öğrenildi.

Putin'den sert tepki: "Pahalıya mal olacak!"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yeni yaptırımların ekonomimizin durumu üzerinde önemli bir etkisi olmayacak. Rusya’dan tuvalet sevkiyatının yasaklanması AB’ye pahalıya mal olacak." ifadelerini kullandı.

Putin'in bu açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken özellikle tuvalet sevkiyatı açıklaması sosyal medyada gündem oldu.