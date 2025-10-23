Fransa yargısı, Beşar Esad hakkında bir kez daha tutuklama emri çıkardı. Esad’a yönelik üçüncü tutuklama kararı, 2013 yılında Şam’ın Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırılarla bağlantılı olarak verildi.

Doğu Guta saldırısına ilişkin soruşturma gündemde!

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris’teki yerel mahkeme, 2013’te yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Doğu Guta saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Esad hakkında üçüncü kez yakalama kararı çıkardı. Mahkeme, Esad’ın yanı sıra Suriye rejiminden üst düzey bazı yetkililer hakkında da incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Yargıtay'ın iptal kararının ardından yeni adım!

Bu son karar, Fransa Yargıtayı’nın 25 Temmuz’da aldığı bir hükmün ardından geldi. Yargıtay, daha önce Paris’teki mahkeme tarafından verilen ilk tutuklama emrinin iptal edilmesine karar vermişti. Ancak savcıların başvurusu üzerine dosya yeniden değerlendirildi ve Esad hakkında yeni bir tutuklama emri çıkarıldı.