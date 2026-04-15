Son Mühür- AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nın Türkiye'nin kanayan yarası bağımlılığa karşı yaşama geçirdiği yarışmada AK Parti Karşıyaka Kadın Kolları büyük bir başarıya imza atarak üçüncü olmuştu.

Son dönemde AK Parti'nin İzmir'de CHP'yle ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la yaşadığı polemiklerde öne çıkan isimlerden biri olan İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, TBMM'de Karşıyaka Kadın Kolları'ndan gelen misafirlerini ağırladı.

Gazi meclisimizde ağırladık...



''AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’mızın düzenlediği, 81 ilden 264 takım ve 1302 katılımcının yer aldığı 'Ideathon: Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar' yarışmasında Türkiye 3.’sü olan “AK Parti Karşıyaka Kadın Kolları” ekibimizi Gazi Meclisimizde ağırladık'' hatırlatmasında bulunan Çankırı,

''Başarılarıyla bizleri gururlandıran Karşıyaka Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Dilek Yavaş ve Fatma Elif Güneş’i tebrik ediyorum.

İzmir’in gücünü ve üretkenliğini temsil eden yol arkadaşlarımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum'' mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştular...



AK Parti Karşıyaka'nın ödül kazanan başarılı ekibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.