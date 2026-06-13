Kütahya’nın Simav ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Minikler Halk Oyunları Şampiyonası’nda İzmir'i gururla temsil eden Aliağa Belediyesi Gençlik Merkezi Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, kentte büyük bir coşkuyla karşılandı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen dev organizasyonda, 7 bölgeden gelen 21 güçlü kulüp arasında podyuma çıkma başarısı gösteren Aliağalı minikler, Türkiye üçüncülüğü kupasını Aliağa'ya kazandırdı.

Şampiyonluk yolunda basamakları adım adım tırmanan minik dansçılar, Türkiye finallerine gelmeden önce sırasıyla İzmir birinciliği ve Ege Bölge birinciliği unvanlarını da heybelerine eklemişti.

Başarının mimarı eğitmenler ve özverili çalışma

Aliağa’nın adını Türkiye kürsüsüne taşıyan bu başarının arkasında uzun ve disiplinli bir çalışma dönemi yer alıyor. Aliağa Belediyesi bünyesindeki spor kulübünün minikleri, halk oyunları eğitmenleri Ahmet İlker Şenol ve Serkan Kılıçoğlu liderliğinde hazırladıkları Geleneksel Düzenlemesiz Dal koreografisiyle hem jüriden hem de izleyicilerden tam not aldı.

Büyük zaferin ardından ASEV Türk Halk Oyunları Eğitmenleri Ahmet İlker Şenol, Serkan Kılıçoğlu ve ASEV Ekip Sorumlusu Hasan Üçer ile birlikte kupalarını alan minik halk dansçıları, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı makamında ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Başkan Acar: "Çocuklarımızla gurur duyuyoruz"

Makamında ağırladığı minik şampiyonlarla tek tek yakından ilgilenen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kazanılan başarının tüm ilçe için çok kıymetli bir gurur vesilesi olduğunu aktardı. Çocukların sahnedeki azmi ve kararlılığından övgüyle bahseden Başkan Acar, ziyarette yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

"Çocuklarımızın elde ettiği bu başarı bizleri son derece mutlu etti. İzmir birinciliğiyle başlayan, Ege Bölge birinciliğiyle devam eden bu güzel yolculuğun Türkiye üçüncülüğüyle taçlanması hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Çocuklarımıza olan inancım tam. İnanıyorum ki disiplinli çalışmaları ve azimleri sayesinde ilerleyen yıllarda Aliağa’mıza Türkiye şampiyonluğunu da getireceklerdir."