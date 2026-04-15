Son Mühür/ AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sosyal medya üzerinden İzmir'in yönetim şeklini eleştirdiği video serisine bir yerini ekledi. Yağmur sonrası yaşanan sıkıntıları dile getiren Kaya, "Yıl olmuş 2026. Türkiye’nin en büyük üçüncü şehrinde insanlar yağmur yağdığında yolda yürümeye korkuyorsa burada siyasi tartışma değil, temel belediyecilik sorunu vardır. Yağmur yağıyor, şehrin ana arterleri göle dönüyor, ara sokaklar dere gibi akıyor, arabaların lastiği çukurlarda patlıyor, alt takımı dağılıyor. Bu tablo kader değil. Bu bakım yapılmamasının, altyapı planlamasının yetersizliğinin ve iş takibinin zayıflığının sonucudur.

Bir şehirde asfalt dökülürken mazgal ile yol seviyesi aynı seviyede değilse bu büyük bütçe meselesi değil işini düzgün yapmama meselesidir. Bir mazgalın çukurda kalması mühendislik problemi değil, kontrol eksikliğidir. Yağmur suyunu taşımayan sokaklar, taşan rögarlar, su altında kalan kavşaklar bize şunu gösteriyor; bu şehirde yağmur suyu alt yapısı planlanmamış ya da yıllardır ihmal edilmiş.

Aylarca geceleri su kesintisi yaşanıyorsa bu da doğrudan şebeke yönetimi sorunudur. Yollar bozuk, çukurlar aylarca duruyor. Yama yapılan yerler ilk yağmurda dağılıyorsa bu da aynı sorunun devamıdır." ifadelerinde bulundu.

"Mesele siyaset değil yönetim kalitesi meselesidir"

AK Partili Kaya paylaşımında yalnızca yağmur yol değil çöp ve temizlik zafiyetinden de bahsederek; "Temizlik konusu da farklı değil. Sokaklar kirliyse, konteynerler dolup taşıyorsa, kaldırımlar çamur ve çöp içindeyse bunun adı kaynak yetersizliği değil. Organizasyon zafiyetidir.

Çöp toplamak, sokak süpürmek bir belediyenin en temel refleksidir. Artık İzmirliler büyük projelerden bahsetmiyor. Vatandaş bunlardan geçti. ‘Zaten yapılmıyor’ diyor ve şunu istiyor; musluğumdan su aksın, yağmur yağınca sokak göle dönmesin, yollar düzgün olsun, şehir temiz olsun. Bu görevler yerine getirilmiyorsa mesele siyaset değil yönetim kalitesi meselesidir." sözlerine yer verdi.