LGS sınav stresini geride bırakan adaylar, erişime açılan kitapçıklar üzerinden doğru ve yanlış sayılarını çıkararak tahmini bir lise planlaması yapmaya çalışıyor. Özellikle Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi belirleyici katsayıya sahip dersler, LGS puan hesaplama ekranı üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Adaylar bir yandan "LGS'de 40, 50, 60 ve 70 net kaç puan yapar?" sorgusuyla geçmiş yılların verilerini kıyaslarken, diğer yandan hayalini kurdukları Fen ve Anadolu liselerinin kapısını aralayıp aralayamayacaklarını araştırıyor.

LGS NET HESAPLAMA NASIL YAPILIR, 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Tahmini puan tablolarına bakmadan önce adayların ellerindeki doğru ve yanlış sayılarıyla net bir hesaplama yapması şart. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kılavuzuna göre LGS'de ham puan, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunuyor. Yani yapılan her 3 yanlış cevap, sistemdeki 1 doğru cevabı doğrudan siliyor. Sınav esnasında boş bırakılan sorular ise net sayısını herhangi bir şekilde olumlu veya olumsuz etkilemiyor.

LGS 40, 45 VE 50 NET KAÇ PUAN GETİRİR?

40 net civarı bir başarı adaya tahmini olarak 290 ile 320 arası bir puan sağlıyor. Bu puan aralığıyla genellikle yerel yerleştirme alan okullar veya bazı mesleki teknik anadolu liseleri tercih ediliyor. Sınavda 45 net barajına ulaşan öğrenciler 320 ile 340 puan bandına yerleşirken; tam ortalama kabul edilen 50 net seviyesi ise adaya 340 ile 360 arasında bir puan getiriyor.

LGS 55 VE 60 NET YAPAN HANGİ LİSEYE GİDER?

Sınavdaki 90 sorunun yarısından fazlasını nete çeviren adaylar için makas açılmaya başlıyor. 55 net yapan bir öğrenci, ortalama 360 ile 380 puan seviyesine ulaşıyor. Başarı grafiğini yükseltip 60 nete ulaşan öğrenciler ise 380 ile 400 puan aralığına yerleşerek birçok ildeki nitelikli Anadolu liselerinin kapılarını aralama fırsatı yakalıyor.

LGS 65 VE 70 NET KAÇ PUAN OLUR, FEN LİSESİ GELİR Mİ?

Sınavda 65 net yapan bir öğrencinin tahmini puanı 400 ile 420 aralığına yükseliyor. LGS'de 70 net gibi ciddi bir başarı yakalayan öğrenciler ise 420 ile 440 puan aralığında bir sonuç elde ediyor. 70 net ve üzeri başarı oranları, köklü Anadolu liseleri ile Fen liselerini hedefleyen öğrenciler için en güçlü anahtar konumunda bulunuyor.

LGS PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Uzmanlar tarafından hazırlanan tahmini net ve puan karşılıkları, geçmiş yıllardaki istatistikler baz alınarak hesaplanıyor ve kesin bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Her sorunun adaya getireceği asıl puan, o yıl sınava giren tüm öğrencilerin başarı grafiğine göre şekillenen "standart sapma" oranlarıyla belirleniyor. Sınavın zorluk derecesine göre aynı net sayısı yüksek veya düşük bir puan getirebiliyor. Öğrencilerin gerçek LGS puanları ve asıl belirleyici olan yüzdelik dilimleri, 26 Haziran'da MEB resmi sonuç ekranı erişime açıldığında tamamen netlik kazanacak.