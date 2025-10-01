Seda Sayan’ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar magazin dünyasında “pamuk anne” lakabıyla biliniyor. Gürsaçar, 1950 yılında doğdu ve şu anda 75 yaşında. Uzun yıllardır sağlık sorunları yaşıyor. Geçmiş dönemde kalp kapağı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu ve bu süreçte hem aort kapak hem de ana damar değişimi gibi ciddi operasyonlar geçirdi. Son dönemde ise Gürsaçar’ın tedavisi için Berlin’e gidildi ve yoğun bakım süreçleri gündeme taşındı. Seda Sayan zaman zaman annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapıyor ve sosyal medya üzerinden takipçilerinden destek talep ediyor.

Ayşe Ak Gürsaçar kimdir?

Ayşe Ak Gürsaçar, ünlü sanatçı Seda Sayan'ın annesi olarak tanınıyor. 1950 yılında dünyaya geldi. İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Magazinde genellikle “pamuk anne” ismiyle anılıyor ve son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Seda Sayan’ın sosyal medyada annesiyle paylaştığı fotoğraflar ve açıklamalar gündeme geliyor.

Kaç yaşında?

Gürsaçar, 1950 doğumlu. Bugün itibariyle 75 yaşında. Yaşının ilerlemesiyle birlikte hem gündelik yaşamında hem de sağlık durumunda zaman zaman sorunlar ortaya çıktı. Seda Sayan ve ailesi, Gürsaçar’ın sağlık kontrolleri ve tedavisi için Almanya’daki kliniklere gitti.

Ne hastası?

Ayşe Ak Gürsaçar’ın sağlık öyküsünde en belirgin başlık kalp kapağı rahatsızlığı oldu. Birkaç yıl önce, kalp kapağındaki sorunlar nedeniyle ameliyata girdi. Bu ameliyat sırasında hem aort kapak hem de aort ana damarı değişti. Son aylarda ise yoğun bakım ve ileri tetkik süreçleri konuşuluyor. Seda Sayan annesine Berlin’de refakat ediyor ve sıkça dua paylaşımları yapıyor.

Son sağlık durumu

Özellikle son aylarda Gürsaçar’ın sağlık durumu magazin ve haber gündeminde yer aldı. Yoğun bakıma alınması, Seda Sayan’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duyuruldu. Şu sıralar, Ayşe Ak Gürsaçar’ın hastane kontrolleri ve tedavi süreci devam ediyor. Sayan ailesi zaman zaman hayranlarından destek ve dua istiyor.