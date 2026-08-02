Son Mühür- Çocukları için en iyisini isteyen anne babalarla hayata önde başlamak isteyen gençlerin bu günlerde en çok kafasını karıştıran konular arasında hangi üniversiteyi tercih edeyim sorusu öne çıkıyor.

Türk bilim dünyasının son dönemde en önemli figürlerinde biri olan çalışmalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Urartu Şeker, üniversite tercihlerine yönelik ezber bozan uyarılarda bulundu.

Bu sıraların tamamı manasız...



''Taymda üniversite tercihleri ile ilgili deli saçması tweetler görüyorum. Arkadaşlar üniversitelerin “THE” sıralaması “QS” sıralaması gibi sizi zerre kadar ilgilendirmeyen şeylere bakmayın! Bu sıralamaların tamamı manasız. Sizlik bir mevzu yok! Bu vesile ile bir kaç kelam etmek isterim'' diyen Urartu Şeker,

''Öncelikle benim Anadolu Üniversitesi Biyoloji mezunu, MIT’de doktora yapmış süper başarılı arkadaşlarım da var! Her şey sizde bitiyor, unutmayın! O renkli okul adlarına/reklamlarına kapılmayın, boş yere ana -babanıza yarı burslu vs parası verdirmeyin; devlette aynı bölüm varsa daha düşük puanlı da olsa oraya gidin! Statü saçmalıklarına kapılmayın!'' hatırlatmasında bulundu.



İşte Prof. Şeker'in 4 başlıkta dile getirdiği önerileri...



1- Özel üniversiteler, bölüm puanlarını yüksek göstermek için, tam burs verdikleri çok kısıtlı sayıdaki kontenjan sonuncusunun puanını devlet ile yarışmak için kullanıyorlar! Örneğin, ODTÜ MBG 40 kişi alıyor, ama mesela bir özel okul tam burslu 10 kişi alıyor, 10. kişinin puanını kendi puanı olarak yazıyor. Siz de , ODTÜ’den yüksekmiş sanıyorsunuz, oysa ki ODTÜ’de 10.giren kişinin puanı daha yüksek. Ve 10. puanını yazan özel okul aslında 60 kişi alıyor!

2- ODTÜ’de bölümlerde kategoriler yok. Mesela herkes ilk 20 binden ve homojen. Ama burslu, yarı burslu ve burssuz, öğrenciler alan özel üniversitede; burslular ilk 5000bin iken, sıralama burssuzlarda 100binlere kadar düşüyor. Tüm gruptaki öğrenciler tamamen aynı eğitimi görüyorlar, aynı sınıflarda, aynı laboratuvarlarda. Kusura bakmayın bu kadar heterojen bir ortamda eğitimde sıkıntılar olması kaçınılmaz! Zira tamamı okula girince aynı ortamda olacak. Başarısız ya da yeterince iyi olmayan aradaki farkı parayla kapatıyor!

3- Puan aralığınıza birden fazla üniversite düştü, devlet ile özel diyelim. tam burslu olmuyorsa , devlete yönelin! Yok yarım burslu, yok 2 alana bir bedava gibi şeylere girmeyin hele de ailenizin imkanını zorlayacaksa. Hangi okul olursa olsun! O parayla mastera gidersiniz yurtdışında! Kendinizi geliştirmek için kullanırsınız o vereceğini parayı.

4- Aile bütçeniz kısıtlı ise, özel üniversitelerde yarım burslu olsun demekle masraf bitmiyor; kampüsü olanlarda uygun fiyatlı yemekten tutun pek çok şey için çok para ödemeniz gerekecek unutmayın. Hatta gidin “Cafe”lerinde basit bir sandviç kaç para öğrenin; hesabınızı öyle yapın. Devlet üniversitelerinde 50 liraya tost basan yer bulunur en kötü ihtimal.

