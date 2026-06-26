Yaz tatilinin başlamasıyla, sürenin uzatıldığıan dair iddialar gündeme oturdu. Sosyal medyada yaz tatilinin dört aya çıkarıldığı ve okulların açılış tarihinin ertelendiği iddia edildi. Tatil planı yapan aileler ve yeni döneme hazırlanan öğrenciler, gözlerini MEB tarafından paylaşılan çalışma takvimine çevirdi. Peki, 2026 yaz tatili uzadı mı? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

YAZ TATİLİ UZATILDI MI, 4 AY MI OLDU?

Sosyal medyada hızla yayılan yaz tatilinin dört aya çıkarıldığı ve okulların açılış tarihinin ertelendiği yönündeki iddialar gerçek değil. MEB, mevcut tatil süresinin uzatılmasına yönelik herhangi bir karar almadı. Ancak Bakanlık, yeni dönem planlamasını aylar öncesinden yaparak eğitim öğretim yılının başlangıcını eylül ayının ortası olarak belirledi.

2026 - 2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre yeni eğitim döneminin başlangıç tarihi kesinleşti. Milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve ilk ders zili bu tarihte çalacak. 26 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili dönemi de okulların açılacağı 14 Eylül tarihine kadar kesintisiz devam edecek.