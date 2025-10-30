Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan deprem serisi hakkında çarpıcı bilimsel tespitlerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, bölgede yürüttükleri detaylı saha çalışmaları sonucunda, dünya literatüründe "ölü fay" olarak nitelendirilen hatların yeniden hareketlenmeye başladığını belirterek, bu durumun jeolojik stres altındaki fayların dirilmesine somut bir örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Haritalarda olmayan faylar tespit edildi

10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde Sındırgı merkezli meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden Prof. Dr. Sözbilir ve ekibi, kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık arazide yoğunlaştı. Çalışmalar neticesinde, 2013 tarihli mevcut diri fay haritasında yer almayan, birden fazla yeni fay hattı tespit edildi. Bu fayların çoğunlukla "ölü fay" sınıfında olmasına rağmen, aşırı stres yüklenmesi veya stres yönlerindeki değişim gibi jeolojik koşullar nedeniyle tekrar enerji biriktirip deprem üretmeye başladığı gözlemlendi.

Prof. Dr. Sözbilir, tespit edilen bu yeni fay hatlarının haritalanma sürecinin başlatıldığını ve uluslararası bilimsel dergilere gönderilerek yayınlanma aşamasında olduğunu belirtti. "Dağlık alanda, ovadan dağa doğru devam eden, birbirini takip eden 5-6 tane fay saptadık. Bu depremlerle birlikte, haritalarda diri olarak gösterilmeyen bu fayların deprem üretmeye başladığını net bir şekilde görüyoruz," açıklamasında bulundu.

Benzer büyüklükte bir deprem daha yaşanabilir

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki sismik aktivitenin devam etme potansiyeli hakkında önemli uyarılarda bulundu. Belirlenen fay düzleminin özelliklerinin, depremin odak noktasındaki mekanizma ile uyumlu olduğunu belirten Sözbilir, 5-6 fayın birbirini tetikleyecek şekilde enerji boşaltmaya devam ettiğini ve bu yüzden bölgedeki depremlerin ardının kesilmediğini ifade etti.

Fayın toplam uzunluğunun 35-40 kilometreye kadar uzandığı bilgisini veren Sözbilir, art arda gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremlere rağmen fayın tamamının henüz kırılmadığını analiz ettiklerini söyledi. Uzman isim, "Üçüncü bir depremde benzer büyüklükte (6,1) bir deprem daha gelişebilir. Üretilen depremlerin fayın uzunluğuyla karşılaştırılması, fayın üçte ikilik kısmının kırıldığını gösteriyor. Geri kalan üçte birlik kısım büyük bir deprem üretme olasılığı düşük olsa da, bölgedeki stres birikimi nedeniyle 3-4 aylık süreç içinde benzer bir mekanizma tekrar edebilir," değerlendirmesinde bulundu. Şu anda bölgenin artçı sarsıntılar aşamasını yaşadığı ve bilimsel çalışmaların devam ettiği belirtildi.