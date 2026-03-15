Son Mühür- ABD ve İsrail bombalarının İran'ı hedef almasından bir gün önce 72 dolar seviyesinde olan Brent petrol savaşın on altıncı gününde 104 dolar seviyesine dayanmış durumda.

Dünya petrolünün beşte birinin yolculuğuna ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı'nın teknk olarak açık olmasına karşın fiiliyatta kapalı olması petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Savaşın en kritik adımlarından birini atan ABD güçleri, İran için hayati önem taşıyan Kharg Adası'nı hedef aldı.



İran petrolünün yüzde 90'ını bu ada üzerinden satışını gerçekleştirdiği için hayati önem taşıyan adaya yönelik saldırıda sadece askeri tesislerin hedef alınıp petrol tesislerine dokunulmaması, Trump'ın petrol fiyatlarının daha da artmasını istemiyor yorumlarına neden oldu.

Ancak bu yormlara itiraz ünlü finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan itiraz geldi.

Demirtaş, Kharg Adası'ndaki petrol tesislerinin hedef alınması karşısında kazanan tarafın ABD ve Rusya, kaybeden tarafın ise İran ve Körfez ülkeleri olacağını öne sürdü.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş iddiasını şu sözlerle dile getirdi....

Kharg Adası...

Bir çok kişinin önemini anlamadığı inanılmaz bir nokta. Savaşın dönüm noktalarından biri burası olacak.

Önce Adanın ne önemi var onu yazacağım. Sonra herkesin EZBERLEDİĞİ bilgiyi yazacağım. Sonra da olayın gerçeğini yazacağım. Okuyunca hak verecek misiniz bakalım ?

Eksik, komik, ezbere...



1) Kharg adası İran'nın ihraç ettiği petrolün % 90'ını satıyor.

2) Bu ada İran için inanılmaz bir öneme sahip. Bu ada giderse İran'ın üretimi ve ihracı %90 bitiyor.

Trump: Bu adadaki askeri varlığı bugün yok etti. Ama Petrol merkezlerini vurmadı. Bunu özellikle vurmuyorum. Masaya gelin dedi.

Şimdi gelelim EZBERLENEN bilgiye:

1) Trump bu adayı iyiliğinden dolayı değil, kendi korkusundan vurmuyor.

2) Çünkü bu adayı vurursa İran: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt her yeri vuracak.

3) İran bu bölgeleri vurursa da Petrol fiyatları çıldıracağı için ABD çok kötü durumda olacak. O yüzden Trump bu riski alamıyor.

Şimdi gelelim olayın gerçeğine. Dünyanın en büyük ilk 10 Petrol üreticisi şunlar:

1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) – ~ 22 Milyon varil/gün

2. Suudi Arabistan – 11 Milyon varil/gün

3. Rusya – 10 Milyon varil/gün

4. Kanada – 6.0 Milyon varil/gün

5. Çin – 5.3 Milyon varil/gün

6. İran – 4.6 Milyon varil/gün

7. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) – 4.5 Milyon varil/gün

8. Irak – 4.5 Milyon varil/gün

9. Brezilya – 4.2 Milyon varil/gün

10. Kuveyt – 2.9 Milyon varil/gün

Yani şimdi toplayalım:

22+11+10+6+5.3+4.6+4.5+4.5+4.2+2.9

TOPLAM= 75 Milyon Varil/Gün



Şimdi Bir an için düşünelim:

Müzakere olmadı. ABD Kharg adasını ortadan kaldırdı. İran'nın 4.6 Milyon Varili silindi (küsüratları atalım). İran da Birleşik Arap Emirliklerinin 4.5 Milyon, Kuveyt'in 2.9 Milyon, Suudlar'ın 11 Milyon varilini sildi. Toplamda 11+4.6+4.5+2.9 = 23 Milyon Varil Silindi

O zaman: 75-23 = 52 Milyon varile indi günlük üretim.

Peki bu geri kalan 52 Milyon Varilin ne kadar ABD etkisi altında? (Etkisi altında derken Dolar bazında olduğu net ve kesin)

ABD artı Kanada artı Venezuela artı Brezilya.

22+6+4+1 = 33 Milyon varil

33/52(53) Yaklaşık % 64'ü.

Dünya petrolünün yüzde 64'ü...



Yani ABD Kharg adasını ortadan kaldırırsa, karşılığında İran körfez ülkelerini ortadan kaldırırsa (Ki bunlar inanılmaz AGRESİF tahminler, ama o durumda bile ne olura bakıyoruz)

ABD kontrolündeki petrol Dünya'nın o günkü üretiminin %64'ü oluyor.

Bu inanılmaz bir yüzde.

İşte o yüzden Onlar şunu vurmaya korkuyor, bunlar da onu vurmaya korkuyor şeklindeki yorumlar.

Eksik, Komik ve Ezbere.

Böyle bir durum olursa bunun iki KAZANÇLISI oluyor:

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya.

Kaybedenleri ise Körfez ülkeleri ve İran...

Yani İki RAKİP (Rusya ve ABD) kazanırken, yine iki rakip ve düşman (İran ve Körfez Ülkeleri) kısmi kaybedenler oluyor.

İşte o yüzden Onlar şunu vurmaya korkuyor, bunlar da onu vurmaya korkuyor şeklindeki yorumlar:

Eksik, Komik ve Ezbere.