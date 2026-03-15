Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar bayram hazırlıkları için marketlere yöneldi. Bayram öncesi gıda, şekerleme ve temel ihtiyaç ürünlerine olan talep artarken, bir zincir marketin başlattığı indirim kampanyası büyük ilgi gördü.

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan şubede özellikle et reyonunda yapılan yüzde 50’ye varan indirim vatandaşları markete çekti.

Kampanya kapsamında dana kıymanın kilogram fiyatı 599 liraya kadar düşerken, bayram şekeri ve bazı tekstil ürünlerinde de indirim uygulandı.

Et reyonunda yoğunluk oluştu

İndirimli fiyatların duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş markete akın etti. Özellikle et reyonunda yoğunluk oluşurken, alışveriş yapan vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameraya yansıdı.

Bayram öncesi mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı ürünlerden yararlanabilmek için alışverişlerini erkenden yapmayı tercih etti.

Vatandaşlar: “Uygun olan yerleri tercih ediyoruz”

Alışveriş için markete gelen Mevlüt Işık, bayram hazırlıkları yaptığını belirterek fiyatların makul olduğunu söyledi. Işık, genellikle uygun fiyatlı ürünlerin bulunduğu marketleri tercih ettiğini ifade etti.

Bir diğer vatandaş Abdulkadir Karabulut ise bayram alışverişinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, kampanya kapsamında fiyatların diğer yerlere göre daha uygun olduğunu dile getirdi.

Bayram hazırlıkları için alışveriş yaptığını söyleyen Cesim Çelik de sepetinde et, tavuk, yağ ve bayram şekeri bulunduğunu, fiyatların bütçesine uygun olduğunu belirtti.

“Kasaplara göre daha uygun”

Bayram öncesi eksiklerini tamamlamak için alışverişe geldiğini söyleyen Dilan Aktaş ise kasaplara kıyasla marketteki et fiyatlarının daha uygun olduğunu ifade etti. Esenyurt’ta yaşadığını belirten Aktaş, bayram şekeri ve et gibi ihtiyaçlarını bu marketten aldığını söyledi.

Çocukların bayram alışverişi tercihi yine şeker

Market alışverişine aileleriyle gelen çocuklar ise bayram alışverişinde en çok bayram şekeri almayı tercih ettiklerini söyledi.

Bayram geleneğinin vazgeçilmezlerinden olan şekerlemeler, çocukların en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.

Market yetkilisi: Bayrama özel kampanyalar sürüyor

Market yöneticilerinden Uğur Ekiz, bayram öncesi birçok üründe indirim uyguladıklarını belirterek vatandaşlardan yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Ekiz, bayram şekeri, kahvaltılık ürünler, kırmızı et ve tekstil başta olmak üzere birçok kategoride özel kampanyalar düzenlediklerini ifade ederek, müşterilerin uygun fiyatlı ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.