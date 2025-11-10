Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olan 6.1 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, ardından meydana gelen peş peşe depremler de korkutmaya devam ediyor. Bir deprem de akşam saatlerinde meydana geldi. Meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi.

Daha büyük bir deprem olacak mı?

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "SINDIRGI KIRIĞI KUDURDU

Bugün Sındırgı kırığı üzerinde üç tane M 4,7, M 4,8, ve 10 dakika önce M 4,9 büyüklüğünde giderek büyüyen artçı depremler oldu. 27 Ekim’deki depremler güney doğu kesiminde olur iken, bu kez ardışık artçı depremler şaşırtan biçimde kuzey batıya yani Balıkesir yönüne doğru gelişiyor.

Bu artçı depremlerin ardından büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini söylemek Jeoff fizik bilimine göre olası değildir. Eğer olursa M6,2 yi geçmesini beklemem. Önceden olan iki taneM 6,1 depreminden sonra bir daha bu büyük deprem olursa Sındırgı’da evlerde yıkım oranı çok artar. Mühendislik hizmeti almamış evleri girilmemesi, özellikle orta veya az hasarlı evlerin oturmak için güvenli olmadığını bildirmek isterim. Bir an önce devlet eliyle sındırgıda hasar gören yerler kuzeydoğudaki düver tepeye taşınmalıdır.

Gelecek depremlerde kimsenin ölmemesi için lütfen yön göstericiniz bilim olsun." ifadelerini kullandı.