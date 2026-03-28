ABD basınında hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, İran tarafından Suudi Arabistan’da bulunan Prens Sultan Hava Üssü’ne füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının, bölgede ABD askeri varlığının bulunduğu tesisleri hedef aldığı belirtildi.

10 ABD askeri yaralandı, uçaklarda hasar oluştu

İddialara göre saldırı sonucunda 2’si ağır olmak üzere toplam 10 ABD askeri yaralandı. Üsse yönelik füze atışlarında ayrıca ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğü ifade edildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı.

Prens Sultan Üssü daha önce de hedef alınmıştı

Prens Sultan Hava Üssü’nün geçmişte de benzer saldırıların hedefi olduğu hatırlatıldı. Daha önceki bir saldırıda 26 yaşındaki ABD askeri Benjamin N. Pennington’ın hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. ABD ordusunun verilerine göre, devam eden çatışma sürecinde toplam can kaybının 13 askere ulaştığı bildirildi.