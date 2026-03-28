Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılı geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşın finansmanı için ilk kez doğrudan oligarklara çağrıda bulunduğu öne sürüldü.

Financial Times: Oligarklara doğrudan finansman talebi

İngiliz Financial Times gazetesinin iddiasına göre, Putin Ukrayna’daki savaşın mali yükünü karşılamak amacıyla Rusya’nın önde gelen iş insanları ve milyarderleriyle kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Haberde, bu buluşmada savaşın finansmanına yönelik doğrudan katkı talep edildiği ileri sürüldü.

Gizli toplantı ve savaş hedefleri

İddiaya göre söz konusu toplantıda Putin, Donbas bölgesinde tam kontrol sağlanana kadar askeri operasyonların devam edeceğini vurguladı. Görüşmede ayrıca iş dünyasının sürece ekonomik destek vermesinin beklendiği ifade edildi.

İş dünyasına mesaj: “tarafınızı belirleyin”

Haberde öne çıkan bir diğer iddia ise Putin’in iş çevrelerine yönelik net mesajı oldu. Buna göre Putin’in, ekonomik ve siyasi tutum konusunda iş dünyasına “tarafınızı belirleyin” mesajı verdiği aktarıldı.

Kerimov’un katkı iddiası

Toplantıya katıldığı öne sürülen Dağıstan kökenli milyarder Süleyman Kerimov’un, savaş bütçesine 100 milyar ruble (yaklaşık 55 milyar TL) katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği iddia edildi. Aynı toplantıda başka bir iş insanının da benzer şekilde destek vereceğini bildirdiği öne sürüldü.

Enerji piyasaları ve Orta Doğu vurgusu

İddiaya göre Putin, görüşmede küresel enerji piyasalarına da değinerek Orta Doğu’daki gerilimlerin Rus petrolüne olan talebi artırdığını ifade etti. Ancak bu durumun kalıcı olmayabileceğini belirten Putin’in, “Bu fırsat geçici, planlarımızı buna göre yapmalıyız” ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Donbas hedefi vurgusu

Haberde, Putin’in askeri hedefler konusunda geri adım atılmayacağını vurguladığı ve Donbas’ın tamamen kontrol altına alınmasının operasyonların önceliği olmaya devam edeceğini dile getirdiği aktarıldı. Ayrıca oligarklardan bu süreçte ekonomik katkı yoluyla daha aktif rol üstlenmelerinin beklendiği kaydedildi.