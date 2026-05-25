İzmir tarım ürünleri çeşitliliği açısından pamuk, zeytin, tütün ve kuru üzüm gibi geleneksel mahsullerle adından sıkça söz ettiriyor. Gelişmiş sulama sistemleri ve verimli nehir havzaları sayesinde yetiştirilen bu zengin ürün yelpazesi, kenti tarımsal üretimin ve ticaretin vazgeçilmez bir başkenti yapıyor.

Geleneksel tarla mahsulleri ve meyveler

Ege ovalarının vazgeçilmezi olan zeytin ve zeytinyağı üretimi, kentin tarımsal ekonomisinde en büyük paya sahip ürünler arasında bulunuyor. Yarımada genelinde yetişen kaliteli satsuma mandalinası ile dünyaca ünlü çekirdeksiz üzümler, taze meyve ihracatının lokomotif görevini başarıyla üstleniyor. Özellikle kiraz, kestane ve taze incir gibi hassas meyveler, dağ köylerinde kurulan modern tesislerde toplanarak dünya pazarlarına gönderiliyor.

Tarla bitkileri arasında bulunan pamuk, patates, buğday ve mısır üretimi de kentin sanayi hammaddesi ihtiyacını büyük oranda karşılıyor. Özellikle Ödemiş ve Tire ovalarında yapılan yoğun patates tarımı, kenti Türkiye'nin en büyük patates tedarikçilerinden biri haline getiriyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen tütün ise yüksek kalitesiyle yabancı tütün üreticilerinin en çok talep ettiği sanayi ürünleri arasında bulunuyor.

Modern seracılık ve süs bitkileri üretimi

Menderes ve Bergama ilçelerinde kurulan jeotermal kaynaklı modern seralar, örtüaltı sebze üretiminde kente çok büyük bir üstünlük kazandırıyor. Yılın her döneminde kesintisiz domates, hıyar ve marul yetiştirilmesini sağlayan bu teknolojik yatırımlar, kış aylarında bile taze gıdaya ulaşımı kolaylaştırıyor. Çevre dostu uygulamalarla desteklenen bu modern tesisler, kentin tarımsal üretim gücünü küresel standartlara ulaştırıyor.

Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde yoğunlaşan dış mekan süs bitkileri ile kesme çiçek üretimi, kenti Türkiye'nin çiçekçilik merkezi haline getiriyor. Rengarenk nergisler, karanfiller ve kasımpatılar, geniş arazilerde özenle yetiştirilerek kentsel peyzaj projeleri için ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Tarımın teknolojiyle birleştiği bu modern üretim modeli, kentin ekonomik refahını ve istihdam olanaklarını her geçen gün daha da yukarıya taşıyor.