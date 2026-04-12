Ev temizliğinde hızlı çözüm arayanların ilk tercihlerinden biri olan kağıt havlular, her ne kadar kurtarıcı gibi görünse de bazı yüzeylerde beklenmedik zararlar verebiliyor. Temizlik uzmanları, özellikle hassas materyallerde yapılan yanlış uygulamaların eşyaların ömrünü kısalttığını belirtiyor.

Hassas yüzeylerde görünmeyen tehlike

Kağıt havluların dokusu, çoğu kişi tarafından fark edilmese de belirli yüzeyler için sert kabul ediliyor. Özellikle televizyon ve bilgisayar ekranlarında bu durum daha belirgin hale geliyor. Uzmanlara göre, bu yüzeylerde yer alan özel kaplamalar kağıt havlu ile silindiğinde zamanla aşınabiliyor. Bu da ekran kalitesinin düşmesine neden olabiliyor.

Öte yandan cam ve aynalarda kullanılan kağıt havlular, temiz bir görüntü sağlamak yerine geride ince lifler bırakabiliyor. Bu durum, yüzeyin daha kirli görünmesine yol açıyor. Bu yüzden alternatif yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Halıdan ahşaba kadar geniş risk alanı

Sadece teknolojik cihazlar değil, evin farklı bölümleri de bu yanlış kullanımın etkisi altında kalabiliyor. Halı ya da kilim üzerindeki lekeleri kağıt havluyla ovalamak, lekeyi çıkarmak yerine daha da yayabiliyor. Ayrıca kağıdın parçalanarak liflerin arasına sıkışması, temizlik sürecini zorlaştırıyor.

Deri ve ahşap eşyalar ise ayrı bir hassasiyet gerektiriyor. Kağıt havlu, bu yüzeylerin ihtiyacı olan nemi emerek kuruma ve zamanla çatlamalara sebep olabiliyor. Bu noktada daha yumuşak ve uygun malzemelerin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Günlük kullanımda gözden kaçan detaylar

Dikkat çeken bir diğer nokta ise mutfakta ortaya çıkıyor. Kağıt havluyla kurulanan tabaklarda gözle görülmeyen liflerin kalabildiği ifade ediliyor. Bu durum her ne kadar fark edilmesede hijyen açısından soru işaretleri oluşturuyor.

Toz alma işlemlerinde de benzer bir durum söz konusu. Kağıt havluların tozu yüzeye hapsetmek yerine etrafa yaydığı ve bu nedenle alerjen miktarını artırabileceği belirtiliyor. Özellikle hassas bünyeler için bu durum önem taşıyor.

Paslanmaz çelik yüzeylerde ise iz ve çizgi oluşumu dikkat çekiyor. Buzdolabı ya da fırın gibi yüzeylerde kullanılan kağıt havlular, parlak görünümü bozarak mat bir görüntüye neden olabiliyor.

Ne öneriliyor?

Kağıt havluların tamamen terk edilmesi yerine kullanım alanının doğru belirlenmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Özellikle sıvı dökülmeleri gibi basit durumlarda tercih edilmesi önerilirken, hassas yüzeylerde mikrofiber, pamuklu ya da elektrostatik bezlerin daha doğru bir seçenek olduğu ifade ediliyor.