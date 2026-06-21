İzmir’in Ödemiş ilçesinde düğün, cenaze evine döndü. Ödemiş’in Emirli İlkokulu bahçesinde düzenlenen kına gecesinde, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, düğüne gelen 4 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İlkokul bahçesinde kına gecesi eğlencesi düzenleyen Sezgin B. Ve Yağmur S. Çiftinin eğlence merasimi sırasında E.D. (43) isimli şahıs, pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı. Düzenlenen saldırıda, Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı. Yaşanan olay sonrası, düğün yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı

Sağlık ekipleri ilk müdahaleleri olay yerinde yaptı. Daha sonra yararlılar ambulansla hastanelere sevk edilirken Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 14 yaşındaki Ayaz Çimen kurtulamadı. Olay anında yaralanan Ümmühan D.’nin saldırıyı gerçekleştiren E.D. isimli şahsın eşi olduğu ifade edildi. Ağır yaralı olan Ümmühan D., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Çimen’in cenazesi ise Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şahsı kısa süre sonra kırsal alanda yakaladı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.