Kırsal kesimde tablo hiç iç açıcı değil. Tarımın temel direği olması gereken 18-32 yaş aralığındaki nüfusun tarımdaki varlığı yüzde 5 seviyelerine kadar eridi. Köylerden büyük şehirlere yönelik önlenemeyen göç dalgası, İzmir gibi üretim merkezlerinde çiftçi yaş ortalamasını riskli boyutlara taşıdı. Ortaya çıkan bu karanlık tabloyu aydınlatmak için gençleri yeniden üretime ikna edecek benzersiz bir finansal destek modeli kurgulandı.

Güçlü teşvik sistemi: İki ve üç asgari ücret

Gelişmeler Araziden.com isimli sosyal medya hesabından duyuruldu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Vakfı (TÜME) ortaklığında kurulan bu yapıya, Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) de büyük destek veriyor. Model, gençlere inanılmaz bir mali güvence sunuyor. Bekar katılımcılara iki asgari ücret tutarında düzenli maaş ödenirken, evli genç çiftçilere tam üç asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Sürecin sonunda ise devlet eliyle kurulan bu modern tarımsal işletmelerin tapusu direkt olarak gence teslim edilecek.

Pilot uygulamada otonom çiftlik dönemi

Nihai plan ülke sathında 40 bin gence 40 bin yeni çiftlik kurmak. TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, bu dev vizyonun şimdilik küçük bir pilot çalışmayla sahaya yansıdığını paylaştı. Sosyal medyanın "Küpeli Çoban"ı Balıkesirli Furkan Aşık ve Zonguldaklı üretici Şeydanur Kaya sistemin ilk temsilcileri olarak seçildi. Furkan Aşık, 15 günlük eğitim periyodunu bitirip sertifikasını aldıktan sonra, 100 başlık tamamen otonom çalışan bir çiftliğin yatırım süreci kendisi için başlatıldı.

Yapay zeka ve uzun vadeli büyüme stratejisi

Projenin felsefesi sadece maddi yardıma dayanmıyor. Yapay zeka, otonom sistemler ve modern tarım teknolojileri bu modelin bel kemiğini oluşturuyor. İnsan, teknoloji ve finans üçgeninde ilerleyen projenin takvimi de belli. 2026 TEKNOFEST tarihine kadar 40 otonom tesis faaliyete geçirilecek. İlk yılın sonunda 400 çiftliğe, sonraki yıllarda ise 4 bin çiftliğe ulaşılacak. En büyük hedef olan 40 bin kişilik tarım ordusuna ulaşılıp ulaşılamayacağı, yapısal tarım krizini çözüp çözemeyeceği ise zaman içinde görülecek.