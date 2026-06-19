Son Mühür- İzmir güne kapalı bir havayla başlarken, hafta sonuna yaklaşan İzmirlilerin gözü kulağı da meteorolojiden gelecek haberlerdeydi. Ancak belli ki bu hafta sonu İzmir'in havasının da kafası hayli karışık. Şehrin bir ucunda termometreler 35 dereceyi bulurken, diğer ucunda sağanak yağışlar etkili oluyor. İşte ilçe ilçe, hafta sonuna plan yapacaklar için 3 günlük detaylı hava durumu...

Merkez ve ilçelerin 3 günlük hava raporu (Cuma - Cumartesi - Pazar)

İzmir (Merkez):

Cuma: Parçalı bulutlu (21°C / 31°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (19°C / 32°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (19°C / 33°C)

Aliağa:

Cuma: Rüzgarlı (21°C / 33°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (19°C / 33°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (20°C / 34°C)

Balçova:

Cuma: Rüzgarlı (18°C / 32°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (17°C / 31°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (18°C / 32°C)

Bayındır:

Cuma: Yer yer sağanak yağışlı (16°C / 34°C)

Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı (14°C / 33°C)

Pazar: Sıcak (15°C / 35°C)

Bayraklı:

Cuma: Rüzgarlı (20°C / 32°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (18°C / 32°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (19°C / 34°C)

Bergama:

Cuma: Rüzgarlı (20°C / 30°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (18°C / 31°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (18°C / 32°C)

Beydağ:

Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı (16°C / 32°C)

Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı (15°C / 32°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (15°C / 33°C)

Bornova:

Cuma: Parçalı bulutlu (19°C / 31°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (18°C / 31°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (19°C / 33°C)

Buca:

Cuma: Parçalı bulutlu (18°C / 31°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (17°C / 31°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (18°C / 32°C)

Çeşme:

Cuma: Rüzgarlı (20°C / 30°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (19°C / 29°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (19°C / 30°C)

Çiğli:

Cuma: Rüzgarlı (19°C / 32°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (17°C / 32°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (17°C / 33°C)

Dikili:

Cuma: Rüzgarlı (20°C / 31°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (19°C / 31°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (19°C / 32°C)

Foça:

Cuma: Rüzgarlı (20°C / 30°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (20°C / 30°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (20°C / 30°C)

Gaziemir:

Cuma: Parçalı bulutlu (18°C / 31°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (17°C / 31°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (17°C / 33°C)

Güzelbahçe:

Cuma: Rüzgarlı (19°C / 31°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (17°C / 30°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (18°C / 31°C)

Karabağlar:

Cuma: Parçalı bulutlu (21°C / 29°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (19°C / 29°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (20°C / 31°C)

Karaburun:

Cuma: Rüzgarlı (20°C / 29°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (20°C / 29°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (20°C / 30°C)

Karşıyaka:

Cuma: Rüzgarlı (19°C / 32°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (17°C / 32°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (18°C / 34°C)

Kemalpaşa:

Cuma: Parçalı bulutlu (15°C / 30°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (13°C / 30°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (14°C / 32°C)

Kınık:

Cuma: Rüzgarlı (19°C / 31°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (18°C / 31°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (18°C / 33°C)

Kiraz:

Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı (15°C / 31°C)

Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı (13°C / 32°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (14°C / 32°C)

Menderes:

Cuma: Parçalı bulutlu (17°C / 32°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (15°C / 32°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (16°C / 33°C)

Menemen:

Cuma: Rüzgarlı (19°C / 32°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (17°C / 31°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (18°C / 33°C)

Narlıdere:

Cuma: Rüzgarlı (20°C / 31°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (18°C / 31°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (19°C / 32°C)

Ödemiş:

Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı (16°C / 32°C)

Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı (15°C / 32°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (15°C / 33°C)

Seferihisar:

Cuma: Rüzgarlı (20°C / 31°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (19°C / 30°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (20°C / 31°C)

Selçuk:

Cuma: Parçalı bulutlu (19°C / 31°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (17°C / 31°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (18°C / 32°C)

Tire:

Cuma: Yer yer sağanak yağışlı (15°C / 34°C)

Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı (14°C / 34°C)

Pazar: Sıcak (15°C / 35°C)

Torbalı:

Cuma: Parçalı bulutlu (20°C / 32°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (18°C / 32°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (19°C / 33°C)

Urla:

Cuma: Rüzgarlı (20°C / 28°C)

Cumartesi: Parçalı bulutlu (20°C / 27°C)

Pazar: Parçalı bulutlu (20°C / 29°C)