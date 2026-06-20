Son Mühür- İklim krizinin etkileri tüm dünyayı sarmışken İzmir’de etkilerini görüyor. Bu kapsamda harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizinin etkilerine karşı Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’da 25 yeni sondaj kuyusu açıyor. Yeni kaynaklarla yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

2026 yatırım programı kapsamında adım atan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni sondaj kuyuları açıyor. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi ve yer altı su seviyelerindeki düşüş nedeniyle yaşanabilecek sorunların önüne geçmeyi hedefleyen çalışmaların, bölgenin su ihtiyacına uzun vadeli katkı sağlaması amaçlanıyor.

İşte sondaj yapılacak o mahalleler

Tam 25 yeni kuyu için çalışmaları sürdüren İZSU mahalleleri tek tek sıraladı. Ödemiş’in Alaşarlı, Bozdağ, Bozcayaka, Konaklı, Köseler, Işık, Balabanlı, Günlüce, Mursallı, Demirdere, Kızılca, Bucak ve Demircili mahallelerinde; Kiraz’ın Arkacılar, Başaran, Haliller, Karaman, Kibar, Kırköy ve Saçlı mahallelerinde; Beydağ’ın ise Yukarıaktepe, Eğridere ve Halıköy mahallelerinde yapılacak yeni sondaj kuyusu çalışmalarının devam ettiğini belirterek yeni kaynakların en kısa sürede şebekeye bağlanacağı da bildirildi.

Geleceğin su arzı için 66 yeni kuyu planlanıyor

Gelecekte yaşanacak su sorunların önüne geçmek ve gerçekleşecek su ihtiyacını da göz önünde bulundurarak yeni kaynaklar oluşturmak için çalışmalarını sürdüren İZSU Ödemiş’te 37, Kiraz’da 23 ve Beydağ’da 6 olmak üzere toplam 66 yeni sondaj kuyusu için araştırma ve planlama çalışmaları yürütülüyor.