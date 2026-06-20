Son Mühür- Günün ilk ışıklarıyla birlikte haftasonu plan yapan yapmayan gözlerini meteorolojiden gelen o bilgilere çevirdi. 20 Haziran Cumartesi günü İzmir genelinde iki farklı hava tablosu hakim olacak. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken ıyı şeridindeki bazı ilçeler günü yağışsız ve parçalı bulutlu geçirecek. Sıcaklıklar ise il genelinde 27°C ile 33°C arasında değişiklik gösteriyor.

İşte İzmir'in tüm ilçelerinin A'dan Z'ye 20 Haziran Cumartesi günü hava durumu tahmini:

Aliağa: Parçalı Bulutlu (20°C / 32°C)

Balçova: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (17°C / 31°C)

Bayındır: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (15°C / 32°C)

Bayraklı: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 32°C)

Bergama: Parçalı Bulutlu (19°C / 31°C)

Beydağ: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (14°C / 32°C)

Bornova: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 31°C)

Bozdağ Kayak M.: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (8°C / 17°C)

Buca: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (17°C / 30°C)

Çeşme: Parçalı Bulutlu (19°C / 29°C)

Çiğli: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (17°C / 31°C)

Dikili: Parçalı Bulutlu (19°C / 31°C)

Foça: Parçalı Bulutlu (20°C / 29°C)

Gaziemir: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (17°C / 30°C)

Güzelbahçe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 30°C)

Karabağlar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 28°C)

Karaburun: Parçalı Bulutlu (20°C / 29°C)

Karşıyaka: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 31°C)

Kemalpaşa: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (13°C / 29°C)

Kınık: Parçalı Bulutlu (18°C / 31°C)

Kiraz: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (13°C / 31°C)

Menderes: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (15°C / 31°C)

Menemen: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 31°C)

Merkez (İzmir): Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 31°C)

Narlıdere: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 30°C)

Ödemiş: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (15°C / 31°C)

Seferihisar: Parçalı Bulutlu (19°C / 30°C)

Selçuk: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 31°C)

Tire: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (14°C / 33°C)

Torbalı: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 31°C)

Urla: Parçalı Bulutlu (20°C / 27°C)