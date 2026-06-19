İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan bir daire, icra yoluyla satışa konuldu. Ödemiş İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilan çerçevesinde İnönü Mahallesi'nde bulunan 3+1 daire için konulan muhammen bedel 1 milyon 500 bin TL olarak dikkat çekti. Taşınmazın satışı elektronik ortamda gerçekleştirilecek artırmalarla yapılacak.

İcralık daire için satış süreci başladı!

Ödemiş İcra Dairesi'nin 2023/8076 esas sayılı dosyası çerçevesinde satışına karar verilen taşınmaz için ihale takvimi belli oldu. Satışa konu olan daire, ilçenin merkezi noktalarından biri olan İnönü Mahallesi'nde bulunuyor.

121 metrekare büyüklüğünde!

İhale ilanında göze çarpan bilgiler çerçevesinde satışa konulan daire 3 oda, salon, mutfak, koridor ve banyodan meydana geliyor. Brüt kullanım alanı 121 metrekare olan konutun ısınma sistemi soba ile gerçekleştiriliyor.

Muhammen bedel 1,5 milyon TL!

İcra dosyasında yer alan değerleme raporu çerçevesinde dairenin muhammen bedeli 1 milyon 500 bin TL olarak ifade edildi. Satış işlemlerinde uygulanacak KDV oranı ise yüzde 1 olarak açıklandı.

Elektronik ihale Ağustos ayında!

Taşınmaz için ilk artırma sürecine 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00'de start verilecek ve 19 Ağustos 2026 tarihinde noktalanacak.

İlk artırmada alıcı çıkmaması veya satışın gerçekleşmemesi durumunda ikinci artırma 8 Eylül 2026 tarihinde başlamış olacak. İkinci ihale süreci ise 15 Eylül 2026 tarihinde noktalanacak.