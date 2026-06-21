Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak’ın Yenişehir Mahallesi’nde faaliyet gösteren Engelsiz Köy’e İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyesi’nin servis desteğini kestiğini ileri sürerek 1 Temmuz sonrası faaliyetlerine son vermek zorunda kalacağını duyurdu. AK Partili Başdaş, “Engelliler için asıl engel, onlara hizmet sunmayan ve hak ettikleri desteği kesen CHP’li yerel yönetim anlayışıdır” diye konuştu.

“Engelsiz Köy’ü kaderine terk ettiler”

Engelsiz Köy’ün yaklaşık beş yıl önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, başta olmak üzere birçok ismin katılımıyla açıldığını hatırlatan Başdaş, “Reklamını yaparak övündükleri, siyasi rant malzemesi haline getirdikleri Engelsiz Köy’ü bugün kaderine terk eden yine kendileridir. Burası Yenişehir’de bulunuyor. Bölgeye toplu ulaşım imkânı oldukça sınırlı. Engelli bireylerimizin bu merkeze ulaşabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi tarafından servis hizmeti sağlanıyordu. Ancak bu hizmetin kesilmesi nedeniyle 100 engelli öğrencimize eğitim veren Engelsiz Köy, 1 Temmuz itibarıyla kapanma kararı almak zorunda kaldı” dedi.

“100 genç eğitim hakkından mahrum bırakılıyor”

Engelli bireylerin mağdur olduğunu ifade ederek açıklamalarını sürdüren Başdaş, “Bu karar, 100 engelli gencimizin eğitim hakkından mahrum bırakılması anlamına geliyor. Sosyal belediyecilik; engelli bireylere engel çıkarmak değil, onların önündeki engelleri kaldırmaktır. Eğitim, ulaşım ve sosyal yaşama katılım haklarını desteklemektir. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmak, sosyal belediyeciliğin en temel sorumluluklarından biridir” mesajını verdi.

“Sonuna kadar takipçisi olacağız”

Son olarak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’ni bu yanlış karardan bir an önce dönmeye davet ediyoruz” çağrısı da yapan AK Partili Başdaş, “Servis hizmetinin yeniden başlatılması ve Engelsiz Köy’ün faaliyetlerine devam etmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. 100 engelli gencimizin eğitim hakkının elinden alınmasına sessiz kalmayacağız. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yanlışa imza atan CHP’li yerel yönetimleri ise İzmirli hemşehrilerimizin vicdanına ve takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.