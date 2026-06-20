Ay-yıldızlı ekibin Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle turnuvaya erken veda etmesi, Montella'nın ülkesi İtalya'da da geniş yer buldu. Önemli spor gazeteleri ve televizyon kanalları, milli takımın elenişini "felaket" ve "fiyasko" olarak nitelendirirken, İtalyan teknik adam için bomba bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından futbolseverler internette, "Montella milli takımı bırakıyor mu?" ve "İtalyan basını Montella için ne yazdı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

VİNCENZO MONTELLA MİLLİ TAKIMDAN AYRILIYOR MU?

İtalyan Mediaset kanalı, Paraguay yenilgisinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı için "tam bir fiyasko" yorumunu yaptı. Haberde, Vincenzo Montella'nın gruptaki son maç olan ABD karşılaşmasından sonra görevinden ayrılacağı ileri sürüldü. İtalyan çalıştırıcının ya istifa edeceği ya da sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi. Türk Milli Takımı'nın en yetenekli isimleri arasında gösterilen Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın henüz kariyerlerinin başında olduğuna dikkat çeken yayın kuruluşu, ay-yıldızlı ekibin bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yeniden zirveye dönebileceğini ancak bu başarının Montella yönetiminde gerçekleşmeyeceğini savundu.

İTALYAN BASINI TÜRKİYE'NİN ELENMESİ HAKKINDA NE YAZDI?

Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası finallerine erken veda etmesi, Çizme basınında geniş yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen spor gazeteleri haberi şu başlıklar ve değerlendirmelerle okuyucularına aktardı:

La Gazzetta dello Sport: "Montella'nın Türkiye'si elendi" başlığını kullanan gazete, Türkiye'nin genç altın jenerasyonun zafer hayallerine ve Amerika'ya gözyaşları içinde veda ettiğini yazdı.

Corriere dello Sport: "Montella, Dünya Kupası'ndan elendi" başlığıyla verdiği haberde, durumun daha kötü olamayacağını belirtti. Galarza'nın 68. saniyede attığı golün maçın skorunu belirlediğini hatırlatan gazete, Mert Müldür'ün kafa vuruşunda topun direkten dönmesini Türkler adına büyük bir şanssızlık olarak nitelendirdi.

Tuttosport: Juventus forması giyen milli oyuncu üzerinden bir değerlendirme yaparak, "Yıldız, Dünya Kupası dışında. Sansasyonel düşüş" başlığını attı. Haberde, Montella'nın Türkiye'sinden çok daha farklı bir performans beklendiği vurgulandı. Altay’da Heyal’den kritik mesaj! İçeriği Görüntüle

La Repubblica: Yaşanan elenişi "İtalyan teknik adamın çöküşü" ifadeleriyle sayfalarına taşıdı.