İzmir’in Ödemiş ilçesinde, gün içerisinde yaşanan iki ayrı trafik paniğe neden oldu. Farklı noktalarda gerçekleşen kazalar sonucunda toplamda 3 kişi yaralandı.

Motosikletler çarpıştı!

Kazalardan ilki, Ödemiş-Birgi kara yolu üzerinde bulunan Ocaklı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, 17 yaşındaki Enes Y. kontrolündeki motosikletin, aynı yönde hareket eden Hamit Ç. kontrolündeki plakasız elektrikli motosiklete çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucunda elektrikli motosiklet sürücüsü Hamit Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan 78 yaşındaki Nezahat Ç. yola savruldu ve yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri intikal ederken, ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

50 metrelik uçuruma devrildi!

Ödemiş'teki ikinci kaza ise Ödemiş-Salihli kara yolunda gerçekleşti. İlerlemekte olan tırın sürücüsü Tayfun K., henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ağır tonajlı araç kontrolden çıkarken, yol kenarından çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. Kazada tırda büyük hasar gerçekleşirken, sürücünün hafif yaralı olarak kurtulduğu ifade edildi.

Hastaneye kendi imkanlarıyla gitti!

Uçuruma devrilen tırdan kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü Tayfun K.'nın kazanın ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne başvurarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

