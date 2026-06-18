Olay, Kiraz'ın Çayağzı Mahallesi civarında meydana geldi. Gün boyu Ödemiş’in Bademli Mahallesi'ndeki tarlalarda çalışan işçiler, aniden başlayan şiddetli yağış nedeniyle işi bırakıp evlerine dönmek üzere yola çıkmışlardı. Ancak dönüş yolu, işçiler için büyük bir kabusa dönüştü.

A.G.’nin direksiyonunda olduğu 35 BD 184 plakalı minibüs, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve yan yatarak devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler minibüse ulaştığında, 50 yaşındaki Gülseren Gezginer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Gezginer’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

2'si ağır 10 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan 23 yaşındaki A.E., kafatasındaki ciddi yaralanma sebebiyle İzmir Yeşilyurt Hastanesi’ne; kaburgalarında kırıklar bulunan 26 yaşındaki S.K. ise Ödemiş'teki bir hastaneye sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan kaza ile ilgili güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Minibüs şoförü A.G.’nin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının sonrasında ifadesinin alınacağı belirtildi.