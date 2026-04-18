Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin bulunduğu apartmana yönelik gerçekleştirilen molotof kokteyli saldırısı ile bağlantılı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş, polisten kaçarken apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Muğla polisi hareke geçti

Geçtiğimiz 1 Eylül 2025 tarihinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin bulunduğu apartmana molotof kokteylli saldırı gerçekleştirilmişti.

Edinilen bilgiye göre olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalçın Demir Kırbaş'ın (17) saldırı ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Yatağan ilçesinde olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hakkında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu belirlenen genç, polisleri fark ederek kaçmaya başladı. Bir binaya girerek çatıya çıkan şüpheli, buradan yan binanın çatısına geçmeye çalıştı.

Kaçış sırasında dengesini kaybeden Kırbaş, apartman boşluğundan yaklaşık 5 kat aşağı düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, incelemelerde bulunmak üzere Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.