Edinilen bilgilere göre olay, fabrikanın üretim bölümünde meydana geldi. Çalışmalarını sürdüren işçiler, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengelerini kaybederek yüksekten düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekipleri hızla müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından yaralı işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 4 işçi, tedavi altına alınmak üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanelerde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından işçilerin tedavisine başlandı.

İki işçinin durumu ağır

Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer işçilerin ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, iş kazasının kesin nedeni yapılacak detaylı araştırmanın ardından netlik kazanacak.