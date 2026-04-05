Kaza, saat 03.30 sıralarında Samsun-Sinop karayolu üzerindeki Dereköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Aziz Uslu’nun kullandığı 55 AGA 340 plakalı panelvan kamyonet, Samsun’dan 19 Mayıs ilçesi yönüne doğru ilerlediği sırada kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarparak durabildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aziz Uslu’nun, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hem siyasetçi hem iş insanıydı
Hayatını kaybeden Aziz Uslu’nun, MHP 19 Mayıs Belediyesi Meclis Üyesi olduğu ve aynı zamanda ilçede faaliyet gösteren Devecioğlu Kasap ve Et Restaurant’ın sahibi olduğu öğrenildi.