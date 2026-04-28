Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESHOT Genel Müdürlüğü, şehir genelindeki otobüs duraklarını daha temiz tutmak adına yeni bir çalışma başlattı. Durak çevrelerindeki görüntü kirliliğini bitirmek için belediye ekipleri izmaritler için özel bir haznesi bulunan yeni tip çöp kovalarının montajını yapıyor. Şu ana kadar bin 700 kovanın kurulumu tamamlandı ve kısa sürede bu sayının 3 bin 150’ye çıkarılması planlanıyor.

Estetik kaygılar da unutulmamış

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın vatandaş odaklı hizmet isteği sonrası harekete geçen ekipler yeni kovaları özellikle yolcu sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalara yerleştirdi. Mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu bu kovalar, İzmir’in simgesi haline gelen nazar boncuklu otobüslerle görsel bir bütünlük içinde tasarlanmış. Sadece işlevsel değil estetik bir görüntü sunması da projenin öncelikleri arasında yer almış gibi.

Çöp ve izmaritler kolayca bertaraf edilecek

Uygulamanın teknik detayları hakkında bilgi veren ESHOT Yolcu Hizmet Alanları Şube Müdürü Sinan Demir temel amaçlarının çevre temizliği konusunda bir bilinç oluşturmak olduğunu ifade etti. Kapalı durakların hemen yanına monte edilen bu kovalar sayesinde vatandaşların çöplerini veya sigara izmaritlerini yere atmadan kolayca bertaraf edebileceği alanlar oluşturulduğunu söyledi.

Neredeyse her durakta olacak

Montaj çalışmaları kentin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülmeye devam ediliyor. ESHOT ekiplerinin sahadaki mesaisi bittiğinde ise İzmir genelinde 3 binden fazla durak modern ve iki bölmeli çöp ünitelerine kavuşmuş olacak. Bu sayede hem çevre sağlığı korunacak hem de duraklardaki düzen kalıcı hale getirilmiş olacak.

