Son Mühür / Osman Günden - Menemen Belediyesi, ilçenin dört bir yanına daha hızlı ve etkin hizmet götürebilmek amacıyla modern araç yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın göreve gelmesinin ardından başlatılan hizmet seferberliği kapsamında; ambulanstan iş makinesine, minibüsten kamyonete kadar geniş bir yelpazede toplam 181 araç belediye bünyesine katılmıştı. Son olarak Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen sağlık hizmetleri için bir ambulans, park ve bahçeler için iki traktör, fen işleri için bir kepçe, temizlik işleri için bir yol süpürme aracı ve arama kurtarma ekibi için bir kompakt operasyon aracının daha filoya dahil edilmesiyle bu sayı 187’ye çıktı. Kiralama modelini bitirerek belediyenin öz malı haline getirilen yeni araçlar, yakıt takip sistemi sayesinde geçmiş dönemlere oranla çok daha az yakıt harcayarak yüksek tasarruf ve verimlilik sağlıyor.

Belediyenin modern bir araç parkına sahip olmasının saha çalışmalarındaki gücü artırdığını belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yatırımların ilçe halkı için taşıdığı değeri şu sözlerle ifade etti:

"Her yeni araç, Menemen'e daha çok hizmet demektir. Tarımdan sağlığa her alana hizmet veren araçlarımızla, hemşehrilerimizin hizmetindeyiz."

Güçlü ekipman ve hızlı hizmet ile vatandaş memnuniyeti

Menemen’in her noktasına en kaliteli hizmeti ulaştırma kararlılığında olduklarını vurgulayan Başkan Pehlivan, modern araç filosunun belediyenin kurumsal gücünü ve saha performansını en üst seviyeye çıkardığını dile getirdi.

İlçeye kazandırılan her yeni iş makinesi ve hizmet aracının doğrudan vatandaşa konfor olarak geri döndüğünü belirten Pehlivan, çalışmalarının temel felsefesini şu cümlelerle özetledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz; hemşehrilerimize daha hızlı, daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunmak oldu. Bu anlayışla belediyemizin araç filosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü ekipman, hızlı hizmet; hızlı hizmet ise vatandaş memnuniyeti demektir. Menemen’imizin her mahallesine, her sokağına ve her hemşehrimize en iyi hizmeti ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz."