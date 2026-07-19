İzmir Çeşme açıklarında düzensiz göçle mücadele çerçevesinde görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde şüpheli hareketler gerçekleştiren bir lastik botu belirledi.
Görevli TCSG-7 Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, yapılan müdahale neticesinde durduruldu.
40 düzensiz göçmen!
Ekipler tarafından düzenlenen kontrol sonucunda lastik botta yer alan 40 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi. Operasyon sonrasında göçmenler güvenli şekilde karaya götürülerek haklarında gerekli idari işlemler gerçekleştirildi.
Düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor!
Ege Denizi'nde düzensiz göçün önüne geçmek amacıyla faaliyetlerini devam ettiren Sahil Güvenlik ekipleri, riskli bölgelerde denetimlerini artırıyor. Çeşme açıklarında düzenlenen son operasyonda yakalanan 40 düzensiz göçmenin ilgili kurumlara teslim edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.