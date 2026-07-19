İzmir açıklarında kurtarma ve göç operasyonları hız kesmeden sürmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir kurtarma operasyonu da İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında gerçekleştirildi.
7 kişi kurtarıldı!
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında içinde 7 kişinin olduğu belirlenen özel teknede makine arızası meydana geldi. Arıza sonucunda tekne sürüklenirken, tekneden yardım çağrısında bulunuldu. Yardım çağrısının ardından olayın yaşandığı bölgeye 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-69) sevk edildi.
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Çeşmealtı Limanı’na getirildiler!
Ekipler tarafından start verilen kurtarma faaliyetleri neticesinde söz konusu teknenin içinde bulunan 7 kişi ile birlikte Çeşmealtı Limanı’na getirildikleri ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi