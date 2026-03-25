Figure 03, salona girdikten sonra kısa bir konuşma yaptı ve Beyaz Saray'a davet edildiği için teşekkür etti. Ardından 11 farklı dilde "hoş geldiniz" diyerek izleyicileri selamladı. Melania Trump, robotun ABD yapımı ilk insansı konuk olarak Beyaz Saray'da ağırlandığını teyit etti. Robotun zaman zaman hantal hareketleri ve beklenmedik yönelim değişiklikleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Robot öğretmen vizyonu gündemde

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, Melania Trump'ın "Play-Dot" adını verdiği yapay zeka destekli bir robot öğretmen vizyonunu paylaşması oldu. Trump, bu robotun edebiyat, bilim, sanat, felsefe, matematik ve tarih gibi tüm klasik disiplinlere anında erişim sağlayabileceğini anlattı. Kişiselleştirilmiş eğitim deneyimi sunan, her zaman sabırlı ve erişilebilir olan bu robot öğretmenin çocukların analitik becerilerini güçlendireceğini belirtti.

Trump'a göre yapay zeka destekli öğretmen, çocukları geleneksel ders yükünden kurtararak spor yapmak, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve okul dışı ilgi alanlarını keşfetmek için daha fazla zaman kazandıracak.

Figure 03 nedir, ne yapabiliyor?

Figure AI tarafından geliştirilen Figure 03, ev kullanımına yönelik tasarlanan otonom bir humanoid robot. Ellerindeki sensörler dahil kapsamlı algılama sistemleriyle donatılan robot, güvenli ev içi kullanım için optimize edilmiş durumda. Tahmini maliyeti yaklaşık 20.000 dolar olan Figure 03, henüz satışa sunulmadı ancak yapay zeka ve robotik sektöründe büyük ilgi görüyor.

Beyaz Saray'ın yapay zekaya yaklaşımı

Geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan Beyaz Saray Yapay Zeka Eğitimi Görev Gücü'nün ardından Melania Trump, robotların artık aramızda olduğunu ve yapay zekanın mevcut yönetim döneminde ülkenin en büyük büyüme kategorisini temsil edeceğini açıklamıştı. Bugünkü etkinlik, Trump yönetiminin yapay zeka ve robotik alanındaki vizyonunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.