Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iktidarın ekonomi politikalarını ve son dönemdeki uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. Arslan’ın paylaşımında özellikle emekliler, esnaf, çiftçiler ve eğitim alanındaki sorunlara dikkat çekildi.

Emekli, esnaf ve çiftçi vurgusu

Arslan, paylaşımında toplumun farklı kesimlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Emekliyi perişan edenler, esnafı iflasa sürükleyenler, çocuklarımızı okulda aç bırakanlar, çiftçiyi tarlasından koparanlar, adaleti ayaklar altına alanlar, iftar iftar gezip hadlerini aşmaya devam ediyor."

Bu sözlerle ekonomik tablonun geniş kesimleri olumsuz etkilediğini savunan Arslan, iktidarın politikalarını eleştirdi.

“Bütçe faize çalışıyor” çıkışı

Ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Arslan, kamu bütçesinin faiz giderlerine dikkat çekti. Açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomi politikanız çöktü, bütçe faize çalışıyor. Emeklilerimize sadece erken yatıracağınız ikramiyeyi bile müjde olarak açıklıyorsunuz."

Arslan, emeklilere yönelik uygulamaların yetersiz olduğunu öne sürerek mevcut politikaların çözüm üretmediğini ifade etti.

Özelleştirme ve kamu hizmetleri eleştirisi

Kamu hizmetleri ve özelleştirme politikalarına da değinen CHP’li vekil, şu ifadeleri kullandı: "Enerji, ulaştırma, haberleşme, sağlık ve eğitimde, kamu eliyle kaliteli hizmeti konuşacağımız yerde; her gün özelleştirme planlarınızı konuşuyoruz. Her hatanızın yükünü 86 milyon vatandaşımızın sırtına yüklediniz."

Arslan, kamu hizmetlerinin niteliğinin düşürüldüğünü ve ekonomik yükün vatandaşlara yansıtıldığını savundu.

Özgür Özel’e yönelik eleştirilere tepki

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilere de değinen Arslan, iktidar temsilcilerine şu sözlerle yanıt verdi:

"AK Parti temsilcileri bir de çıkıp utanmadan, sıkılmadan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e saldırıyorsunuz.

Anlatacak hikayeniz, uyduracak masalınız kalmayınca, çirkinleşiyorsunuz. Mübarek Ramazan ayında ağzınıza aldığınız hakaretleri de bir türlü olgunlaştıramadığınız dilinizi de halkımız görüyor."

“640 milyar TL faiz” vurgusu

Arslan, açıklamasının devamında hükümetin ekonomi yönetimini rakamlar üzerinden de eleştirdi: "Çok haklısınız kendimizi sizinle karıştırmayalım.

Siz Trump’ın mektubuna cevap veremeyenlersiniz. Siz son 2 ayda 640 milyar TL faiz ödeyenlersiniz. Biraz edep, biraz utanma!"