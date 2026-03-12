Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına yönelik para politikası adımlarıyla ekonomi gündeminin odağındaki yerini koruyor.
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarından çıkan kararlar, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasının kısa vadede sürdürüleceğine işaret ediyor.
Piyasalar ise yeni döneme ilişkin yol haritasını faiz politikası, döviz kuru hareketleri ve enflasyon beklentileri çerçevesinde yeniden değerlendirmeye başladı.
Ekonomistlerin faiz beklentileri nasıldı?
AA Finans tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceği görüşünde birleşiyor.
Ankete göre ekonomistlerin büyük bölümü, TCMB’nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor.
Ocak ayında ne olmuştu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitmişti. TCMB, ocak ayında aldığı kararla politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 37 seviyesine çekmişti.
Mart ayı faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını 37'de sabit bıraktı.
Ayrıntılar geliyor...